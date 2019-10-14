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الجيش السورى يتجه نحو مقر القاعدة الأمريكية الفرنسية جنوب منبج

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 08:35 م
الجيش السورى يتجه نحو مقر القاعدة الأمريكية الفرنسية جنوب منبج الجيش السورى ارشيفية
وكالات

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تحركت وحدة من الجيش السوري نحو المقر السابق للقوات الأمريكية والفرنسية جنوب مدينة منبج شمال سوريا.
 
وذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للانباء انه وفور انتشار الجيش في أحياء منبج، توجهت وحدة خاصة من الفرقة التاسعة إلى منطقة (مجمع المطاحن) جنوب المدينة، والتي كانت تتخذها قوات الاحتلال الأمريكي والفرنسي كقاعدة عسكرية متعددة الأغراض في شمال سوريا.
 
وسبق أن دخل عناصر (الفرقة التاسعة مدرعات) في الجيش السوري إلى منبج مساء اليوم، وانتشروا داخل أحيائها وعند مداخلها.
 
وأخلت القوات الأمريكية قاعدة (مطاحن منبج) بشكل كامل أمس الأحد.
 
وتعد (مطاحن منبج) أكبر قاعدة أمريكية في المنطقة، وتضم بين جنباتها مطاعم ومشاف خاصة ومبان لوجستية، كما يدل توسيع أبنيتها في يونيو من العام الماضي على الاستخدام طويل الأمد، إلا أن ساكنيها لم يبقوا فيها سوى لبضعة أشهر بعد ذلك.
 
 

الجيش السوري

مدينة منبج

القوات الأمريكية

مبان لوجستية

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