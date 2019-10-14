الجزائر: إجراءات لتسهيل جمع توقيعات التأييد لمرشحى الرئاسة

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أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر، اليوم الإثنين، عن عدد من الإجراءات الجديدة بهدف تيسير عملية التصديق على استمارات جمع التوقيعات اللازمة للمرشحين لانتخابات الرئاسة المقررة في 12 ديسمبر المقبل.

وقالت سلطة الانتخابات - في بيان - إن هذه الإجراءات الجديدة تتضمن "توسيع صلاحية التصديق على استمارات اكتتاب التوقيعات لتشمل مندوبي البلديات، المندوبين الخاصين، ضباط الحالة المدنية بالبلديات والملحقات البلدية ولأي موظف آخر مفوض ومؤهل، وذلك للقيام بإجراء التصديق على الاستمارات بكل البلديات وملحقاتها وكذا مصالح الحالة المدنية بالبلديات والملحقات البلدية".

وأوضحت أن هذا الإجراء يشمل أمناء العموم للبلديات والموثقين والمحضرين القضائيين ومحافظي البيع بالمزاد العلني والمترجمين الرسميين ورؤساء أمانة الضبط لدى المحاكم العادية.

وقررت السلطة "لضمان الحياد التام للمكلفين بعملية التصديق على استمارات جمع التوقيعات"، منع مندوبي البلدية والمندوبين الخاصين المنتمين لحزب أحد المترشحين من التصديق على استماراته الخاصة بجمع التوقيعات.

كما قررت منع الضابط العمومي العضو في مديرية المرشح لانتخابات رئيس الجمهورية من التصديق على استمارات جمع التوقيعات الخاصة بهذا المرشح.