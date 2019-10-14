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التموين: صرف 60 % من مقررات شهر أكتوبر لأصحاب البطاقات حتى الآن

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 04:00 ص
التموين: صرف 60 % من مقررات شهر أكتوبر لأصحاب البطاقات حتى الآن منتجات تموينية - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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أعلنت شركات الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب بطاقات التموين ضمن مقررات شهر أكتوبر الجارى، من خلال بقالى التموين ومنافذ التوزيع، ﻭصرف ما يقرب من 60% حتى الآن من مقررات الشهر الجارى، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيهًا.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى تستعين فيه منافذ شركتى الجملة "العامة والمصرية" وشركات المجمعات الاستهلاكية " الأهرام والنيل، وإسكندرية للمجمعات" بوزارة التموين بمنتجات الصوب الزراعية من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وطرحها فى منافذ المجمعات وفروع الشركات التابعة بأسعار مخفضة من 25 إلى 35%، حيث يتم الحصول على منتجات الخيار والكوسة والبطاطس وغيرها من الخضراوات.


التموين

مقررات تموين

أصحاب البطاقات

شركات الجملة

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