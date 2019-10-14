التضامن: آخر موعد لتلقى طلبات تنمية مهارات الشباب للمهن الحرفية غدا

كتب مدحت وهبة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى أن غدا الثلاثاء ، أخر موعد لتلقى طلبات تنمية الخبرة العملية للشباب وتطوير آلية تسويق المهن الحرفية، وفرص عمل مؤقتة من شهر لـ3 أشهر بفترات عمل صباحية ومسائية فى مجال تسويق وترويج المنتجات الحرفية فى محافظات "القاهرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، والبحر الأحمر".



وكانت وزارة التضامن قد أعلنت أنه فى إطار حرصها على دعم وتنمية الخبرة العملية للشباب وتطوير آلية تسويق المهن الحرفية، يمكن إرسال السيرة الذاتية بها سابقة أعمال، إضافة إلى صورة حديثة، والرقم القومى، على البريد الإلكترونى csd@moss.gov.eg، ومن يقع عليه الاختيار يتسلم شهادة تدريب بعد انتهاء فترة العمل، إضافة إلى مكافأة شهرية.