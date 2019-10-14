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"التسويق للسياحة بالأقصر": فيلم أجاثا كريستى فرصة عظيمة للترويج فى دول العالم

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 11:29 ص
"التسويق للسياحة بالأقصر": فيلم أجاثا كريستى فرصة عظيمة للترويج فى دول العالم ملصق الفيلم
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح الخبير السياحى محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية فى محافظة الأقصر، أن التخطيط لتصوير رائعة الأدب العالمى للأسطورة الإنجليزية "أجاثا كريستى"، والتى أصبحت أحد أهم وأشهر ما أنتجته السينما العالمية "جريمة على ضفاف النيل"، والمقرر أن يتم تصويره بمصر فى أكتوبر 2020 بشكل جديد وبإنتاج عالمى ضخم، يعد فرصة عظيمة للترويج السياحى لمصر ويجرى تقديم الدعم اللازم له مستقبلاً.

وأضاف رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية فى محافظة الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه مجرد التخطيط والتفكير لتصوير فيلم بهذا الحجم وبهذه القيمة التاريخية العظيمة، سيكون من أهم وسائل الجذب وفرصة كبيرة للقطاع السياحى فى مصر وللسياحة الثقافية، حيث أنه ستظهر المعالم السياحية الثقافية بمصر مع عرض الفيلم إلى أكبر عدد ممكن من السائحين خاصة السائحين من محبى السينما والثقافة والمغامرة حول العالم.

وأوضح الخبير السياحى محمد عثمان، أن اللجنة تقوم حالياً بالتواصل مع صناع السينما العالمية ومعرفة تفاصيل ومتطلبات دعم الفيلم فى كافة المواقع الآثرية بمصر، موضحاً أن الفيلم التاريخى سيتم الإعداد له من الآن وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة فى التصوير داخل مصر، مشيراً إلى أن تصوير الفيلم سيكون أحد أهم الأحداث الثقافية والفنية فى مصر خلال العام المقبل.

وكانت قد تداولت وسائل الإعلام الدولية خلال الأيام الماضية، أنه يجرى التخطيط للعمل فى فيلم جديد لرائعة الأدب العالمى للأسطورة "أجاثا كريستى" والتى أصبحت أحد أهم وأشهر ما أنتجته السينما العالمية "جريمة على ضفاف النيل" وسيتم تصويره فى جمهورية مصر العربية خلال شهر أكتوبر 2020، وذلك فى ثوب وشكل جديد وبإنتاج عالمى.

 


الاقصر

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الترويج السياحى لمصر

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فيلم جريمة على ضفاف النيل

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