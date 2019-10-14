الاستماع لأقوال المجنى عليه فى واقعة سرقة سيارة وسلاح نارى فى الشيخ زايد

كتب أحمد الجعفرى

استمعت نيابة أكتوبر لأقوال "ع.ح" المبلغ بسرقة سيارته وسلاحه النارى بمدينة الشيخ زايد، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، بعدما كشفت التحريات، أن السرقة تمت بعد استدراج فتاة لنجل المبلغ لممارسة الرزيلة، واستيلائها على المسروقات.

كان قاضى المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر جدد حبس ربة منزل وعامل، لاتهامها بسرقة سيارة وسلاح نارى، من شاب، عقب استدراجه من قبل المتهمة لممارسة الرذيلة بالشيخ زايد، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتلقى قسم شرطة ثان الشيخ زايد، بلاغا من صاحب شاب اتهم فيه ربة منزل بسرقة سيارته الملاكى، بالإضافة إلى سلاح نارى مرخص.

بإجراء التحريات، تبين أن الشاب تعرف على المتهمة، وأوهمته بموافقتها على ممارسة الرذيلة معه، ثم وضعت له أقراص منومة، وعقب وصولها لمسكنه، واستولت على سيارته التى كانت تحتوى على سلاح نارى مرخص، إلا أن السيارة تعطلت، مما دفعها لتركها، والاستيلاء على السلاح.

تمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهمة، وتمكن رجال المباحث من القبض عليها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وأرشدت عن السلاح المسروق، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.