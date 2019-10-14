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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل مدير الأمن الوقائى الفلسطينى فى القدس

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 11:34 ص
الاحتلال الإسرائيلى يعتقل مدير الأمن الوقائى الفلسطينى فى القدس قوات الاحتلال تعتقل أحد الشباب - صورة أرشيفية
أ ش أ

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الاثنين، مدير جهاز الأمن الوقائى الفلسطينى فى القدس المحتلة العميد سعيد عطارى وخمسة شبان آخرين من باحات المسجد الأقصى المبارك.
 
وأكد شهود عيان، أن عناصر شرطة الاحتلال اقتادوا المعتقلين الستة إلى أحد مراكز التحقيق فى المدينة.
 
من ناحية أخرى، داهمت قوات الاحتلال عدة منازل عقب اقتحامها بلدة سبسطية شمال نابلس، وقال رئيس البلدية محمد عازم، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت عشرات المنازل، مهددة بإطلاق النار واعتقال كل من يشارك فى التصدى لاقتحام المستوطنين لإقامة احتفالات لمناسبة الأعياد اليهودية.
 
وأضاف، أن جيش الاحتلال يقتحم البلدة يوميا فى محاولة لوقف تنفيذ مشروع البيدر السياحي، بحجة إعاقته لدخول المستوطنين إلى الموقع الأثرى المزمع إقامة احتفالاتهم فيه، وسط إغلاقه أمام المواطنين ومنعهم من الوصول إليه.
 
وفى الأغوار، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى خربة الحديدية بالأغوار الشمالية شمال الضفة وشرعت بعمليات تفتيش، وقال الناشط الحقوقى عارف دراغمة إن مركبتين عسكريتين داهمتا المنطقة، وبدأ الجنود بتفتيش عدة خيام تعود للمواطنين دون معرفة الأسباب حتى اللحظة.
 
يذكر أن، جنود الاحتلال ينفذون اقتحامات شبه يومية لمضارب البدو وخيم المواطنين ويقيدون حريتهم فى الحركة، وفى استخدام المراعى فى المنطقة بهدف دفعهم إلى الرحيل.
 
فى سياق آخر، هاجم مستوطن إسرائيلى بتهديد السلاح اليوم الاثنين قاطفى الزيتون الفلسطينيين فى قرية شوفة جنوب شرق طولكرم شمال الضفة.
 
وقال أحد الناشطين، فى مجال الدفاع عن الأراضى فى شوفة المزارع تحسين حامد، إن أحد مستوطنى مستوطنة "افنى حيفتس" الجاثمة على أراضى القرية اقتحم مكان تواجد المزارعين محمود محمد عبد الكريم دروبى وإخوانه أثناء قطفهم للزيتون، ومنعهم تحت تهديد السلاح والكلاب البوليسية من مواصلة عملهم وطردهم من الأرض.
 

فلسطين

الاحتلال الاسرائيلى

الامن الوقائى

القدس

المسجد الاقصى

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