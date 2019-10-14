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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل محافظ القدس وأمين سر حركة فتح

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 09:02 ص
الاحتلال الإسرائيلى يعتقل محافظ القدس وأمين سر حركة فتح قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى فجر اليوم الاثنين، محافظ القدس عدنان غيث، وأمين سر حركة فتح فى المدينة شادى مطور.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن جنود الاحتلال اعتدوا بالضرب على مطور أثناء اعتقاله.

يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت المحافظ غيث واحتجزته أكثر من مرة، وتنفذ عمليات مداهمة واعتقال بشكل شبه يومى فى القدس المحتلة كسائر محافظات الوطن.

وأدانت هيئة شئون الأسرى والمحررين، الاعتقالات المتكررة والمتلاحقة من قبل قوات الاحتلال لمحافظ القدس وأمين سر حركة فتح فى المدينة.

وأوضحت فى بيان، أن قوات الاحتلال اقتحمت فى ساعة متأخرة من الليلة الماضية منزل المحافظ فى بلدة سلوان بالقدس واعتقلته واقتادته للتحقيق.

 


الاحتلال

قوات الاحتلال

القدس

حركه فتح

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