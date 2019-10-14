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الاثنين.. مكتبة الإسكندرية تنظم محاضرة "الثقافة والحضارة فى مصر وكوريا"

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 04:48 م
الاثنين.. مكتبة الإسكندرية تنظم محاضرة "الثقافة والحضارة فى مصر وكوريا" مكتبة الإسكندرية - أرشيفية
الاسكندرية جاكلين منير

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تنظم مكتبة الإسكندرية، محاضرة بعنوان "الثقافة والحضارة فى مصر وكوريا"، والتى يلقيها مون بيونج جون؛ القنصل العام بسفارة جمهورية كوريا بالقاهرة، وذلك يوم الاثنين الموافق 21 أكتوبر 2019، فى تمام الساعة الخامسة مساءً، بقاعة المحاضرات بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

و أشار بيان صادر اليوم من مكتبة الإسكندرية إلى أن تلك المحاضرة تأتى فى ضوء اهتمام مكتبة الإسكندرية بنشر المعرفة والثقافة، حيث تهدف إلى إلقاء الضوء على الثقافة والحضارة فى كلًا من مصر وكوريا، وتوسيع التبادل الثقافى وتعزيز ثقافة العلوم الإنسانية وتنمية صناعة المحتويات الثقافية.

وكذلك التعرف على التطور الاقتصادى الكورى وأيضا الظروف السياسية فى شبه الجزيرة الكورية والعلاقات بين مصر وكوريا، والتى ترجع إلى القرن التاسع. ويصاحب تلك المحاضرة عرض للكتب والمراجع العربية والأجنبية الموجودة ضمن مقتنيات المكتبة الرئيسية.

من جهه أخرى أعلن مركز الدراسات البيئية بمكتبة الإسكندرية، إستئناف النشاط بالتعاون مع سفارات المعرفة بمكتبة الإسكندرية برنامج إعداد شباب الصفوة الأفارقة، والذى تتعاون فيه سفارات المعرفة مع مركز الدراسات البيئية للعام الثالث، وقد بدأ هذا البرنامج فى عام 2011 بهدف دعم الطلبة الأفارقة اللذين يدرسون بالجامعات المصرية، وفتح قنوات من التواصل والترابط بين الطلاب الأفارقة وأقرانهم المصريين.

 

 

 


الاسكندرية

مكتبة الاسكندرية

الثقافة الكورية

سفير كوريا

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