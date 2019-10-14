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الإمارات تستعرض تقريرها الدورى الأول بشأن الميثاق العربى لحقوق الانسان

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 06:14 م
الإمارات تستعرض تقريرها الدورى الأول بشأن الميثاق العربى لحقوق الانسان جانب من الاجتماع
كتب مصطفى عنبر

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استعرضت دولة الامارات العربية المتحدة، تقريرها الدوري الأول بشأن الميثاق العربي لحقوق الانسان أمام لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) اليوم،الاثنين، في مقر أمانة جامعة الدول العربية، في القاهرة.

 

ترأس الوفد الإماراتى، أحمد عبدالرحمن الجرمن، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي، وعضوية كل من وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة تنمية المجتمع، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، والاتحاد النسائي العام، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

 

واستعرض الجرمن في كلمته أمام لجنة حقوق الإنسان العربية جهود الدولة وإنجازاتها في مجال حقوق الإنسان، وفي إطار أعمال مواد الميثاق العربي لحقوق الإنسان على الصعيد الوطني خلال السنوات الخمس الأخيرة.

 

كما تم تناول التطورات على المستوى التشريعي حيث أصدرت الدولة عددا من القوانين التي ساهمت في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومن أهم هذه القوانين على سبيل المثال لا الحصر قانون مكافحة التمييز والكراهية، وقانون حقوق الطفل (قانون وديمة)، وقانون عمال الخدمة المساعدة.

 

كما قام الوفد الإماراتي بذكر القوانين التي تم تعديلها ومنها قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية، حرصا على العمل بشكل مستمر نحو مواءمة تشريعاتها الوطنية مع الاتفاقيات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي تعد الدولة طرفا فيها.

 

 


الامارات

حقوق الانسان

الجامعة العربية

لجنة الميثاق

الميثاق العربى لحقوق الإنسان

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