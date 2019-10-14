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الإقليمى للسكان بمطروح يناقش مواجهة الزيادة السكانية وتدقيق البيانات

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 04:20 م
الإقليمى للسكان بمطروح يناقش مواجهة الزيادة السكانية وتدقيق البيانات المجلس الإقليمى للسكان
مطروح – حسن مشالي

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أكد المجلس الإقليمى للسكان بمحافظة مطروح، على ضرورة تفعيل دور جميع الجهات المعنية بمواجهة الزيادة السكانية، مع مقترحات بتواجد أخصائى اجتماعى نفسى مع القوافل الطبية التوعوية، التى تجوب المدن والقرى والنجوع، مع ضرورة توحيد وتدقيق البيانات بين كافة الجهات المعنية.

و ضرورة إجراء حصر دقيق لعدد السكان الأصليين للمحافظة "البدو" وعدد السكان الوافدين، للوقوف على العدد الصحيح للنمو السكانى للمحافظة وذلك لتوفير قاعدة بيانات دقيقة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الإقليمى للسكان بمحافظة مطروح، برئاسة المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، نائبا عن اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، وبحضور مسئولى المجلس القومى للسكان بالمحافظة ومديرى الإدارات والمديريات المعنية.

وشهد الاجتماع استعراض إنجاز الربع سنوى الثالث للجهات المشاركة فى مجال السكان والمهام التى يقوم بها المجلس، للعمل على الحد من الزيادة السكانية، مع عرض كافة المشكلات والمعوقات التى تعوق تنفيذ الأنشطة السكانية، مما يتطلب توحيد وتكثيف الجهود بين مختلف القطاعات، على مستوى المحافظة، من أجل العمل على حلها وتحقيق التنمية المستدامة فى مواجهة الزيادة العشوائية للسكان.

وأكد السكرتير العام لمحافظة مطروح، على اهتمام اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، بمتابعة تنفيذ أعمال الخطة السكانية بالمحافظة، وتقديمه لكافة أوجه الدعم وتذليل العقبات لتحقيق كافة الأهداف المرجوة منها، مشيراً إلى أن القضية السكانية تُعد أحد أهم القضايا الهامة التى تتبناها الدولة خلال الفترة القادمة لتحقيق التنمية للأجيال القادمة .

 

 

 


محافظة مطروح

المجلس الاقليمى للسكان

الزيادة السكانية

سكرتير عام محافظة مطروح

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