الإسكان: إنشاء سد وبحيرة صناعية لحماية منطقة وادى البيضا من أخطار السيول

كتب أحمد حسن

قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ سد وبحيرة صناعية، لحماية مناطق (العصلة – إسكان الشباب – مساكن إسكان مبارك)، بمنطقة وادي البيضا، بمدينة دهب، بمحافظة جنوب سيناء، من أخطار السيول بموسم الشتاء القادم، وذلك بتكلفة 7.5 مليون جنيه، بتمويل من صندوق تطوير المناطق العشوائية.

وأضاف المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية: سبق أن قام الصندوق بإنشاء سدين وبحيرة تخزينية بمنطقة الحي الأول بمدينة أبوزنيمة، بمحافظة جنوب سيناء، بتكلفة 7 ملايين جنيه، لحماية حوالى 750 أسرة يقطنون بالمنطقة من أخطار السيول، والتى كانت مُصنفة كمنطقة مهددة للحياة بالخريطة القومية لصندوق تطوير المناطق العشوائية، موضحاً أن طول السد الأول يبلغ 90 متراً وبسعة تخزينية 20 ألف م3، والسد الثانى 70 متراً وبسعة تخزينية 18 ألف م3، وعمق بحيرة التجميع التخزينية 10 أمتار وبسعة تخزينية 252 ألف م3.