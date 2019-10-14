"الإرشاد الزراعى" ببورسعيد: ندوات للمزارعين للنهوض بمحصول القمح

أكد المهندس على حسن سليمان مدير إدارة الإرشاد الزراعى ببورسعيد خلال تصريح خاص لــ"اليوم السابع" أنه يتم حاليا الاستعداد لزراعة محصول القمح بمختلف القطاعات الزراعية على مستوى المحافظة من خلال التركيب المحصولى المستهدف زراعته.

ولفت إلى أن المستهدف زراعته فى اطار فعاليات الحملة القومية للنهوض بالمحصول 2019 / 2020 يقدر بحوالى 11 ألف و817 فدان بجانب عقد عدد 4 ندوات إرشادية للمزارعين بالحقول للإعداد والتجهيز لزراعة الحقول الإرشادية بحضور كل من الباحثين: الدكتور محمد عبد الكريم إسماعيل والدكتورة هدى مصطفى الغرباوى من مراكز البحوث الزراعية بقسم بحوث القمح لنقل التوصيات الفنية الجديدة للمزارعين مباشرة.

وقال مدير الإرشاد الزراعى إن توصيات مركز البحوث تتمثل فى زراعة القمح على مصاطب عرضها 120 سم وبطول 5 لـ7 أمتار كل حسب طبيعة الارض من أجل توفير معدل التقاوى وتوفير استهلاك معدل المياه المقررة للفدان للوصول لأعلى إنتاجية باستخدام التقاوى المنتقاة من مركز البحوث لزراعية لخدمة إرشادية مجانية وبدون مقابل للمزارعين.

وأضاف أن كمية التقاوى المجانية تقدر بـ45 كجم للفدان للزراعة على المصاطب ويتم ذلك من خلال اللقاءات المحددة مع المزارعين للتعرف على العوامل التى يجب مراعاتها قبل زراعة محصول القمح والتعليمات الزراعية مند بداية زراعة البذرة وحتى الحصاد لزيادة إنتاجية الفدان ودخل المزارعين والناتج القومى لمحصول القمح.

وتابع: أن متوسط الإنتاجية لمحصول القمح للموسم الزراعى 2018 /2019 كان يقدر بحوالى 16,75 أردب لكل فدان من خلال المنزرع الفعلى الذى يقدر بحوالى 12 ألف 443 فدان وهو يمثل متوسط عام لمحصول القمح الاستراتيجى لمحافظة بورسعيد.