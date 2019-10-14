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الأرصاد: درجات الحرارة تواصل الانخفاض وتوقعات بسقوط أمطار جنوب البلاد

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 10:07 ص
الأرصاد: درجات الحرارة تواصل الانخفاض وتوقعات بسقوط أمطار جنوب البلاد الطقس - ارشيفية
كتب سمير حسنى

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توقع الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتحليل والتنبؤات الجوية، استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم بمعدل درجة عن أمس، مؤكدا وجود فرص لسقوط أمطار على أقصى جنوب البلاد وسيناء.

وقال رئيس الإدارة المركزية للتحليل والتنبؤات الجوية، فى تصريحات تليفزيونية، إن فصل الخريف فصل انتقالى يتميز بالتغيرات الحادة والقاسية، مشيرا إلى ارتفاع الرطوبة يؤدى إلى زيادة الشعور بارتفاع درجات الحرارة، لكن بعد أسبوع من الآن يمكن للمواطنين الاستغناء عن المكيفات لأن الطقس سيشهد تحسنا ملحوظا.

 

 

 


الارصاد

الطقس

درجات الحرارة

الطقس اليوم

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