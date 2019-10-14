اكتشاف إصابة جديدة بـ"حمى الخنازير الأفريقية" شمال غربى الصين

أ ش أ

أعلنت وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية، تسجيل حالة إصابة جديدة بـ"حمى الخنازير الأفريقية" فى مقاطعة "قانسو" شمال غربى البلاد.

وذكرت الوزارة، فى بيان اليوم الاثنين، أنه تم اكتشاف المرض بين مجموعة تضم 287 خنزيرًا فى منطقة "مينشيان" بمدينة "دينشي" فى مقاطعة "قانسو"، حيث تأكدت إصابة 265 خنزيرًا بالمرض، وجميعها نفقت، مشيرةً إلى أن السلطات المحلية أطلقت حالة استجابة طارئة لإعدام الخنازير وتطهير المكان المكتشف به المرض.

يُذكر أن، "حمى الخنازير الأفريقية" لا تصيب سوى الخنازير، حيث لم تُسجل أى إصابة بين البشر حتى الآن، وأبلغت الصين عن ظهور أول حالة إصابة بالمرض فى أغسطس 2018 فى مقاطعة "لياونينغ" شمال شرقى البلاد، فيما تم الإبلاغ عن حالات تفشٍ لاحقة فى العديد من المقاطعات الأخرى.