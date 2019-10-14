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افتتاح المعرض الخيرى الطلابي للعام الدراسي الجديد بجامعة المنصورة

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 07:11 م
افتتاح المعرض الخيرى الطلابي للعام الدراسي الجديد بجامعة المنصورة افتتاح المعرض الخيرى الطلابي
الدقهلية - شريف الديب

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افتتح الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة ، والدكتور محمود المليجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة المعرض الخيري الطلابي الدائم للعام الدراسي 2019-2020 ، والذي ينظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمجمع الخدمات الطلابية.

يأتي تنظيم المعرض في إطار خطة الجامعة المرحلية للرعاية الاجتماعية للطلاب غير القادرين ونشر ثقافة التكافل الاجتماعي بين الطلاب داخل كليات الجامعة.
تضم لجنة تنظيم المعرض الخيري  الدكتور عمر الشهابي رئيس لجنة التنظيم ، الدكتور مها السجيني نائب رئيس اللجنة ، الدكتور سمية عبد الحميد الاستاذ بكلية التربية طفولة ، الدكتورة ايمان  أبو الفضل الاستاذ المساعد بكلية الطب البيطري ، الدكتور محمد السعيد الاستاذ المساعدة بكلية العلوم ، الدكتورة غادة عبد الله الشربيني الاستاذ المساعد بكلية العلوم ،  محمد عبد الله توفيق ، حسام الدين رمضان ، أحمد محمود شهدة  من العاملين بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة  
وأكد الدكتور أشرف عبد الباسط أن الجامعة تعمل على  دعم الطلاب في كافة الخدمات والقطاعات  ويتم تنظيم المعرض الخير لإرساء مبدأ التكافل و تخفيف الأعباء المادية على كاهل الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم وتقديم الخدمات الاجتماعية ونشر روح التكافل الاجتماعي بين أوساط الطلاب،و يتميز السوق باستمراره على مدار العام الدراسي .
 
وأشار الدكتور محمود المليجى، أن المعرض الخيري يحتوي على أكثر من 1000 قطعة ملابس يضم العديد من الأقسام ومعروضات عديدة من ملابس حريمي ورجالي وشنط وأدوات مكتبية  بأسعار رمزية للطلاب، وكذلك العمال غير القادرين من خلال كوبونات تصرف من كل كلية .
 
افتتاح المعرض الخيرى الطلابي (1)
افتتاح المعرض الخيرى الطلابي 
افتتاح المعرض الخيرى الطلابي (2)
افتتاح المعرض الخيرى الطلابي 
افتتاح المعرض الخيرى الطلابي (3)
افتتاح المعرض الخيرى الطلابي 
افتتاح المعرض الخيرى الطلابي (4)
افتتاح المعرض الخيرى الطلابي
افتتاح المعرض الخيرى الطلابي (5)
افتتاح المعرض الخيرى الطلابي 
افتتاح المعرض الخيرى الطلابي (6)
افتتاح المعرض الخيرى الطلابي 
افتتاح المعرض الخيرى الطلابي (7)
افتتاح المعرض الخيرى الطلابي 
افتتاح المعرض الخيرى الطلابي (8)
افتتاح المعرض الخيرى الطلابي

 


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المعرض الخيري بجامعة المنصورة

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