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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 08:52 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت السيسى

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يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، وتتضمن عددا من التقارير المهمة اليوم الاثنين، منها تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب التونسي والرئيس المنتخب قيس سعيد، وإعلان وزارة المالية صرف رواتب موظفى الدولة يوم الأحد المقبل.
 
 
 
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رواتب اكتوبر

قيس سعيد

محمد رمضان

سوريا

تركيا

تركي ال الشيخ

محمد صلاح

اليوم السابع بلس

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