اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، وتتضمن عددا من التقارير المهمة اليوم الاثنين، منها تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب التونسي والرئيس المنتخب قيس سعيد، وإعلان وزارة المالية صرف رواتب موظفى الدولة يوم الأحد المقبل.