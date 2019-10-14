الرئيسية أخبار عاجلة اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت الإثنين، 14 أكتوبر 2019 08:52 م السيسى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، وتتضمن عددا من التقارير المهمة اليوم الاثنين، منها تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب التونسي والرئيس المنتخب قيس سعيد، وإعلان وزارة المالية صرف رواتب موظفى الدولة يوم الأحد المقبل. - قيس سعيد رئيسا لتونس بـ 72% من الأصوات.. والسيسى يهنئ الشعب التونسى والرئيس المنتخب - وزارة المالية تعلن صرف رواتب موظفى الدولة يوم الأحد المقبل 20 أكتوبر - وزارة التموين تستخرج 475 ألف بطاقة جديدة لمحدودى الدخل والأسر الأولى بالرعاية - الجيش السورى وقوات سوريا الديمقراطية تتحدان فى مواجهة الاحتلال التركى.. واستشهاد 35 سوريا ومقتل 78 من الأتراك - وزارة الإسكان تعلن قبول طلبات التصالح فى مخالفات البناء ووقف الإزالات بالمحافظات - انتخاب حسين خيرى نقيبا للأطباء للمرة الثانية.. ولجنة الانتخابات: 9.6% نسبة المشاركة بزيادة 2.66% عن 2017 - تركى آل الشيخ يسحب قضاياه ضد من أساء إليه على مواقع التواصل: "عفا الله عما سلف" - إيقاف الطيار ومساعده فى واقعة السماح للفنان محمد رمضان بالدخول لقمرة القيادة - الأرصاد: درجات الحرارة تواصل الانخفاض وتوقعات بسقوط أمطار جنوب البلاد - محمد صلاح جاهز لقيادة ليفربول ضد مانشستر يونايتد فى الجولة التاسعة من الدورى الإنجليزى رواتب اكتوبر قيس سعيد محمد رمضان سوريا تركيا تركي ال الشيخ محمد صلاح اليوم السابع بلس مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع استخراج صرصور من أذن سيدة فيتنامية.. والطبيب المعالج: كان يختبئ من المطر اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت اليوم السابع: العدوان التركى سافر ومن حق السوريين الدفاع عن النفس فايا يونان تحيي حفلاً موسيقياً فى مصر الفترة المقبلة صور.. هند صبرى تزور "اليوم السابع" للحديث عن مشوارها الفنى حريق كنيسة مارى جرجس بحلوان.. استدعاء الكاهن لسماع أقواله رسمياً.. قيس سعيد رئيسا لتونس بـ 72% 4 أسباب وراء خسائر حديد عز 2 مليار جنيه فى النصف الأول من 2019 السفير الكويتى: لقاءات واتفاقيات مهمة خلال زيارة رئيس الوزراء للقاهرة موجز 6.. صرف رواتب موظفى الدولة يوم الأحد المقبل 20 أكتوبر شاهد فى دقيقة.. هدافو الجيل الحالى فى الأهلى والزمالك قبل مباراة القمة التأديبية تجازى 6 مسئولين بمستشفى تعليمى لارتكاب مخالفات فى تطوير العيادات المزيد من Trending Plus
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