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اعترافات مثيرة لعصابة سرقة المواطنين بالإكراه فى البدرشين.. تعرف عليها

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 02:00 ص
اعترافات مثيرة لعصابة سرقة المواطنين بالإكراه فى البدرشين.. تعرف عليها سرقة-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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اعترف المتهمون الـ4 بتكوين تشكيل عصابى لسرقة المواطنين بالإكراه فى البدرشين، بتنفيذهم عدة جرائم سرقات، تمكنوا خلالها من سرقة "توك توك" و"سيارة ملاكى" من أحد المواطنين تحت تهديد السلاح.

وقال المتهمون فى اعترافاتهم أمام ممثل النيابة العامة، إنهم وزعوا الأدوار فيما بينهم، بحيث يقوم أحدهم بمراقبة الطريق، والآخرين يهددون الضحية المراد سرقته بالإكراه، ويهددون ضحاياهم بالأسلحة البيضاء ويستولون على متعلقاتهم، وبعدها يوزعون حصيلة السرقات فيما بينهم.

وكشفت التحقيقات، أن بداية سقوط المتهمين كانت بعد تلقى مركز شرطة البدرشين، بلاغا يفيد سرقة مجهولين لسيارة ملاكى من مواطن بالإكراه، وبالتحرى تبين أن المتهمين يبلغ عددهم 4 أشخاص، يكونون تشكيلا عصابيا، تخصص فى ارتكاب جرائم السرقة بالإكراه، سابق تورطهم فى عدة قضايا سرقة.

بإعداد عدة أكمنة، تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بصحة الاتهام المنسوب إليهم، وأرشدوا عن السيارة المسروقة، كما أرشدوا عن توك توك يستخدمونه فى مطاردة الضحايا وسرقتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.


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تشكيل عصابى

البدرشين

الجيزة

سرقة السيارات

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