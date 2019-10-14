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اعترافات لصوص السيارات فى السلام: "بنسرق تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء"

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 07:00 ص
اعترافات لصوص السيارات فى السلام: "بنسرق تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء" سرقة-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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اعترف المتهمون بالسرقة أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، بتكوين تشكيل عصابى يرتدى أقنعة ويسرقون السيارات كرهاً عن قائديها تحت تهديد الأسلحة فى منطقة السلام، كما اعترفوا بسرقة عشرات السيارات من المواطنين وألقى القبض عليهم وتحرر المحضر اللازمة تجاه الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطاراً مفاده ورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة السلام ثان، بتواجد إحدى السيارات المتروكة بمنطقة تقسيم أمنحتب شارع الأربعين، وعلى الفور انتقل الرائد محمد محفوظ الصيرفى الضابط بوحدة مباحث القسم، وتمكن من تحديد السيارة المشار إليها.

وبالكشف الفنى على السيارة أمكن تحديد مالك السيارة، وتبين أنه "محمد. ن"، 24 سائق، باستدعائه قرر بسابقة قيام شخصين "أدلى بأوصافهما التقريبية" باستيقافه بدائرة مركز شرطة شبين القناطر / قليوبية، والاستيلاء منه على السيارة ملكه تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء ولاذا بالفرار، وأنه كان فى سبيله لتحرير محضر بالواقعة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بمحيط مكان تواجد السيارة، أمكن ضبط كلاً من "حمادة. س"، 36 سنة، عاطل، ( مسجل خطر )، و"أحمد.م"، 25 سنة، عاطل والسابق اتهامه فى القضية رقم 934 لسنة 2017م السلام ثان " سرقة متنوعة " اثناء حضورهما لاستقلال السيارة وبحوزتهما "سلاح نارى” بندقية خرطوش، 6 طلقات من ذات العيار "، طبنجة صوت معدلة عيار 9 مم، طبنجة صوت عيار 9 مم، سلاح أبيض " خنجر "، 2 قناع أسود، هاتف محمول ". واعترفوا بتكوين تشكيل عصابى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.


مباحث القاهرة

تشكيل عصابى

سرقة السيارات

السلام

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