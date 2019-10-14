سوبر كورة
Ads
الإثنين، 14 أكتوبر 2019 10:39 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

استخراج صرصور من أذن سيدة فيتنامية.. والطبيب المعالج: كان يختبئ من المطر

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 09:07 م
استخراج صرصور من أذن سيدة فيتنامية.. والطبيب المعالج: كان يختبئ من المطر استخراج صرصور داخل اذن سيدة
كتبت أمل علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أنه تم استخراج "صرصور"، من أذن سيدة فيتنامية، بعد أن دخل إلى إحدى أذنيها هربا من المطر، بحسب ما أعلن عنه الأطباء، وكانت السيدة قد وصلت إلى المستشفى بعد أن شعرت بألم شديد فى أحد أذنيها، وأن هناك شيئا ما يتحرك داخلها.

بعد ازالة الصرصار من اذنيها
بعد ازالة الصرصار من اذنيها

وذكر التقرير الذى نشر اليوم، أن المرأة التي لم تكشف هويتها من فيتنام، استيقظت نتيجة شعورها بألم شديد، فانتقلت إلى المستشفى، واكتشف الطبيب وجود "صرصور" كبير عالق داخل قناة الأذن، حيث استغرق الأمر بضع دقائق لإزالة الحشرة، مما تسبب فى أضرار طفيفة فى الأذن.

والتقط المنظار بعض اللقطات المثيرة للاشمئزاز فى اللحظة التى تم استخراج هذه الحشرة من أذنيها، واستغرق الأمر أكثر من دقيقتين حتى يتم سحب الصرصور، والذى كان لا يزال يتحرك عند استخراجه.

وقال طبيبها، المعروف باسم الدكتور تريني، إنه من المحتمل أن تكون الحشرة تبحث عن مأوى من الطقس الرطب، وأظهر الفيديو كيف قام الدكتور ترينى، في مستشفى كان ثو، بالدخول بالمنظار إلى قناة الأذن للمرأة بمنظار داخلي.

استخراج صرصور من اذن سيدة فيتنتمية
استخراج صرصور من اذن سيدة فيتنتمية

وأشار الطبيب إلى أنه قد وجد صرصورًا كبيرًا عميقًا من الداخل، والذى كان عالقا وغير قادر على التحرك.

أوضحت المرأة كيف استيقظت فجأة في الليل مع  وجود ألم بالأذن ، والذى كان عالقا فيها ويسبب الما شديدا فى الأذن ،ولكنها  شعرت بالصدمة لاكتشاف أن الصرصور الوحشي هو السبب.

الصرصار وهو داخل الاذن
الصرصار وهو داخل الاذن

وفقا للدكتور تريني، كانت أذن المرأة بها بعض الخدوش، وقال إن الأمر سيستغرق عدة أيام للشفاء، موضحا أنه ليس من الظاهر ما إذا كان السبب في الخدوش هو الصرصور أو بسبب استخراجه.

واضاف الطبيب إن الطقس الرطب يتسبب فى انتقال الحشرات إلى أماكن أعلى بحثًا عن مأوى، وقد يعتقد أن الصرصور دخل إلى أذن المرأة معتقدا أنها كهفًا.

وقال فيليب روبنسون، أخصائي طب الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى جامعة بريستول، ورئيس الجمعية البريطانية لطب الأنف والأذن والحنجرة، إن دخول الحشرات إلى الأذن نادرة الحدوث .

وقال لـ MailOnline: "لقد اضطررت فقط إلى إزالة حشرة مرة واحدة من 30 عامًا، يعتقد أن وجود مزيج من الشعر عند مدخل قناة الأذن، والشمع، الذي يصطف فى الجلد يعمل كحاجز رادع للحشرات.

وأضاف: تتمتع قناة الأذن بنظام التخليص الخاص بها، على الرغم من أن هذا يتضرر لدى الأشخاص الذين يستخدمون أعواد القطن، حيث أنهم عادةً ما ينقلون أي غبار إلى داخل الاذن.

ومع ذلك، يمكن أن تصطاد الحشرات الحية، وهناك تقارير تفيد بأن أشخاصًا يتعرضون لدخول العناكب على طبلة الأذن، مما يتسبب لديهم إحساس بالألم، وضجة الطبول.


الاذن

استخراج صرصور من الاذن

استخراج صرصور

الصرصور

طبلة الاذن

دخول الحشرات فى الاذن

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تفاصيل خناقة "عمر أفندى" والحكومة أمام القضاء.. مالك الشركة يطالب بوقف إجراءات الحجز التنفيذى وبراءة ذمته من الدين.. والمحكمة الاقتصادية تستجوب وزير العدل والمستثمر السعودى منتصف نوفمبر المقبل للفصل بالقضية

تفاصيل خناقة "عمر أفندى" والحكومة أمام القضاء.. مالك الشركة يطالب بوقف إجراءات الحجز التنفيذى وبراءة ذمته من الدين.. والمحكمة الاقتصادية تستجوب وزير العدل والمستثمر السعودى منتصف نوفمبر المقبل للفصل بالقضية

استخراج صرصور من أذن سيدة فيتنامية.. والطبيب المعالج: كان يختبئ من المطر

استخراج صرصور من أذن سيدة فيتنامية.. والطبيب المعالج: كان يختبئ من المطر

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اليوم السابع: العدوان التركى سافر ومن حق السوريين الدفاع عن النفس

اليوم السابع: العدوان التركى سافر ومن حق السوريين الدفاع عن النفس

فايا يونان تحيي حفلاً موسيقياً فى مصر الفترة المقبلة

فايا يونان تحيي حفلاً موسيقياً فى مصر الفترة المقبلة

صور.. "اليوم السابع" يكرم هند صبرى على نجاح "الممر" و"الفيل الأزرق 2"

صور.. "اليوم السابع" يكرم هند صبرى على نجاح "الممر" و"الفيل الأزرق 2"

حريق كنيسة مارى جرجس بحلوان.. استدعاء الكاهن لسماع أقواله

حريق كنيسة مارى جرجس بحلوان.. استدعاء الكاهن لسماع أقواله

رسمياً.. قيس سعيد رئيسا لتونس بـ 72%

رسمياً.. قيس سعيد رئيسا لتونس بـ 72%

4 أسباب وراء خسائر حديد عز 2 مليار جنيه فى النصف الأول من 2019

4 أسباب وراء خسائر حديد عز 2 مليار جنيه فى النصف الأول من 2019

السفير الكويتى: لقاءات واتفاقيات مهمة خلال زيارة رئيس الوزراء للقاهرة

السفير الكويتى: لقاءات واتفاقيات مهمة خلال زيارة رئيس الوزراء للقاهرة

موجز 6.. صرف رواتب موظفى الدولة يوم الأحد المقبل 20 أكتوبر

موجز 6.. صرف رواتب موظفى الدولة يوم الأحد المقبل 20 أكتوبر

شاهد فى دقيقة.. هدافو الجيل الحالى فى الأهلى والزمالك قبل مباراة القمة

شاهد فى دقيقة.. هدافو الجيل الحالى فى الأهلى والزمالك قبل مباراة القمة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة