ارتفاع ضحايا إعصار "هاجيبيس" فى اليابان إلى 35 قتيلا و71 مفقودا

كتب محمد تهامى زكى

ارتفع عدد ضحايا إعصار هاجيبيس، الذى ضرب 13 محافظة فى اليابان، إلى 35 قتيلا و71 مفقودا و أكثر من مائة جريح، قضوا غرقا فى الأنهار أو دفنوا بسبب انزلاقات فى التربة.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، غرقت سفينة شحن بنمية فى خليج طوكيو وعلى متنها طاقم يبلغ عدده 12 عنصرا أنقذت قوات خفر السواحل اليابانية 4 منهم.

و تسبب الإعصار فى انقطاع المياه عن 82 ألف منزل فى 14 محافظة بينها فوكوشيما فى حين غمر طوفان نهرى محطة تحلية مياه فى ايواكى.

وفى نفس السياق، قررت الخطوط الجوية اليابانية "جال" و خطوط عبر اليابان "آنا"، إلغاء 800 رحلة محلية بسبب الإعصار.