ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار هاجيبيس فى اليابان لـ 42 قتيلا و198 مصابا

طوكيو (أ ش أ)

أفادت تقارير إعلامية يابانية اليوم الاثنين، بارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار "هاجيبيس" إلى 42 قتيلا و198 مصابا.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن الإعصار تسبب فى فقدان 15 شخصا حتى الآن، بالإضافة إلى حدوث انهيارات أرضية وهطول أمطار غزيرة على مختلف أنحاء البلاد، لافتة إلى أنه تم نشر قوارب وطائرات هليكوبتر فى المناطق التى غمرتها الفيضانات لمساعدة المتضررين من المياه الغزيرة والمشاركة فى جهود الإنقاذ، حيث أن الانهيارات الأرضية دفنت العديد من المنازل.

بدوره، أمر رئيس الوزراء اليابانى شينزو أبى المسئولين بتقديم المساعدة لأكثر من 30 ألف شخص من الذين تم إجلاؤهم بسبب الإعصار.

وقال آبى إنه تم تشكيل فريق عمل حكومى لدعم السكان المحليين ويجرى العمل لاستعادة الكهرباء والمياه بسرعة للمناطق التى انقطعت بها جراء الإعصار القوي، مؤكدا أنه سيتم تقييم ما يحتاجه الأشخاص الذين تم إجلاؤهم وتوفير المياه والغذاء لهم وجميع سبل الراحة، وسيتم ارسال مسئولين لدعم الحكومات المحلية وأماكن الإقامة المؤقتة.