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ارتفاع بورصة دبى بنسبة 0.52% بختام التعاملات وسط صعود جماعى للقطاعات

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 01:14 م
ارتفاع بورصة دبى بنسبة 0.52% بختام التعاملات وسط صعود جماعى للقطاعات بورصة دبى
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.52% رابحاً 14.80 نقطة ليغلق عند مستوى 2839.21 نقطة، مدفوعا بصعود جماعى للقطاعات. 
 
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 683.7 مليون سهم محققة ما قيمته 538.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 6627 صفقة لـ35 سهما، وارتفع 22 سهما، وانخفضت 7 أسهم، واستقرت 6 أسهم.
 
وارتفعت 8 قطاعات على رأسها قطاع السلع بنسبة 10.36%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 2.27%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.90%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.44%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.33%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.18%، فقطاع الخدمات بنسبة 0.10%، وأخيراً قطاع النقل بنسبة 0.07%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة ديار للتطوير بنسبة 14.73%، ثم سهم شركة الرمز كوبوريشن للاستثمار والتطوير بنسبة 13.07%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 1.48%، ثم سهم شركة أمانات القابضة بنسبة 0.99%.
 

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