ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاع العقارات

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.26% رابحا 6.21 نقطة ليصل إلى مستوى 2830.71 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى العقارات والاستثمار.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 258.7 مليون سهم محققة ما قيمته 220.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 3240 صفقة ل34 سهما، وارتفع 18 سهما، وانخفض 11 سهما، واستقرت 5 أسهم.

وارتفعت 5 قطاعات على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 1.84%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.33%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.86%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.57%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.30%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 0.41%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.19%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة ديار للتطوير بنسبة 7.37%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 6.90%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 5.64%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 5.26%.