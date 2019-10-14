ارتفاع بورصة البحرين هامشياً بختام التعاملات مدفوعاً بصعود كافة القطاعات

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.09% رابحاً 1.35 نقطة ليغلق عند مستوى 1521.20 نقطة، مدفوعاً بصعود قطاعات الخدمات والتأمين والاستثمار والبنوك التجارية.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 2.5 مليون سهم بقيمة 481.6 ألف دينار.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع الخدمات بنسبة نمو 3.33% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للسينما بنسبة 3.45%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%، ثم قطاع التأمين بنسبة نمو 2.46% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 0.77%.

كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.31% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.29%، إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.25%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 0.83% مدفوعاً بصعود سهم بنك البحرين الإسلامى بنسبة 1.65%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.18%.