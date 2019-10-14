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ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية هامشيا بمستهل التعاملات

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 10:28 ص
ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية هامشيا بمستهل التعاملات البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع مؤشرا الرئيسى والشركات الصغيرة والمتوسطة، فيما تراجع مؤشر الأوسع نطاقا.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 14222 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 2050 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 17121 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 5267 نقطة.
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 532 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1411 نقطة.

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