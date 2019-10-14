احتجاج فى أوكرانيا ضد الرئيس فولوديمير زيلنسكى.. صور

وكالات

نظم العديد من الجماعات اليمينية المتطرفة والقومية فى أوكرانيا، تظاهرات ضد الرئيس "فولوديمير زيلنسكي" وخطته لتحقيق السلم فى شرق البلاد.

وذكرت قناة (إيه بى سي) الأمريكية، أن "زيلنسكي"، وقف دقيقة صمت وقدم التحية لأرواح من لقوا مصرعهم جراء الصراع الذى استمر 5 سنوات بشرق البلاد، فيما من المقرر أن يزور القوات المسلحة فى شرق البلاد لاحقًا، وتتوقع السلطات مشاركة عشرات الآلاف فى التظاهرات.

يُشار إلى أن المتظاهرين أعربوا عن غضبهم إزاء اتفاق سلام مبدئى لإجراء انتخابات محلية فى شرق البلاد، واصفين إياه بأنه تنازل لصالح روسيا، وتسبب الصراع فى مقتل أكثر من 13 ألف شخص.



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