اتحاد عمال مترو سول يهدد بإضراب هذا الأسبوع إذا لم تتحقق مطالبه

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أعلن اتحاد عمال مترو سول، المسئول عن إدارة خطوط مترو الأنفاق 1-8، اليوم الإثنين، عن أن العمال يعتزمون تنظيم إضراب فى وقت لاحق من هذا الأسبوع إذا لم تتحقق مطالبهم الخاصة بتحسين ظروف العمل والأجور.

ووفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية ، فقد منح الاتحاد إدارة الشركة ووزارة الداخلية والأمن وحكومة محافظة سول فرصة حتى يوم الثلاثاء للرد على مطالبه المتعلقة بنظام الأجور، وتوظيف المزيد من العمال، وزيادة مرونة نوبات العمل .

وأعلن الاتحاد - فى مؤتمر صحفى أمام مجمع سول الحكومى - أن أعضاء الاتحاد يخططون للتوقف مؤقتا عن العمل بدءا من الأربعاء حتى الجمعة فى حالة عدم الحصول على رد من الجهات المعنية حتى يوم الثلاثاء، كما أضاف الاتحاد فى المؤتمر "أن نظام الأجور تم الإعلان عنه فى 2016، ولكن لم تطبق الزيادة على أجور العمال الموجودين بسبب عدم كفاية النفقات لتوظيف عمال جدد".

واشتكى الاتحاد من نقص القوى العاملة قائلا " إنه فى حوالى 100 محطة على خطوط المترو 1-8 يعمل عاملان فقط فى نوبتين باليوم... وأن بعض العمال يضطرون للعمل فى أيام عطلتهم بسبب نقص الأيدى العاملة".

وتخطط إدارة مترو سول لإجراء مفاوضات مكثفة مع الاتحاد يومى الإثنين والثلاثاء لتفادى الإضراب.

يذكر أن اتحاد عمال مترو سول يضم 11,000 عضو ، ما يمثل 65% من عدد العمال بالشركة وهو 17,000عامل.

وفى حالة قيام العمال بالإضراب، سينخفض معدل تشغيل المترو بنسبة 50% إلى 65.7% على الخطوط 1-4، وبنسبة 67.9% إلى 78.1% على الخطوط 5-8، وذلك وفقا لتوقعات المسؤولين.

وفى خطوة مشابهة، قام اتحاد عمال السكك الحديدية - الذى يضم 19 ألف عضو - بإضراب امتد 72 ساعة ، بدأ يوم الجمعة الماضى واستمر حتى صباح الإثنين ، وذلك للتعبير عن مطالبهم المتعلقة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل.