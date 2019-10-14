إيران تعتقل صحفيا معارضا مسؤول عن تغطية احتجاجات شعبية فى البلاد

هند المغربى

اعتقل الحرس الثوري الإيراني الصحفي روح الله زم، وهو مدير موقع "آمد نيوز" المعارض الذي غطى الاحتجاجات الشعبية خلال الأعوام الماضية، جاء ذلك بحسب ما أوردته "العربية نت".

وأفادت "العربية" بأن الحرس الثوري الإيراني أوضح في بيان أن جهازه الاستخباراتي تمكن من اعتقال الصحفي روح الله زم بعد استدراجه.

يذكر أن روح الله زم، صحفي وناشط إصلاحي، كان يقيم بفرنسا منذ خروجه من إيران عقب إطلاق سراحه بعد أشهر من الاعتقال بسبب مشاركته في الانتفاضة الخضراء عام 2009 وقام بإنشاء موقع " آمد نيوز".