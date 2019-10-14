سوبر كورة
Ads
الإثنين، 14 أكتوبر 2019 01:25 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

إنفوجراف.. مصر تتصدر معدلات النمو الاقتصادى فى المنطقة بمعدل نمو 5.7%

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 12:07 م
إنفوجراف.. مصر تتصدر معدلات النمو الاقتصادى فى المنطقة بمعدل نمو 5.7% معدل النمو الاقتصادى فى مصر يتصدر معدلات النمو بالمنطقة
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنفوجرافاً، سلط من خلاله الضوء على تصدر مصر معدلات النمو الاقتصادى فى المنطقة، والذى يعد من أعلى معدلات النمو على مستوى العالم، بالرغم من تباطؤ النمو العالمى، وذلك وفقاً للتقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية.

وأبرز الإنفوجراف، احتلال مصر المرتبة الأولى فى معدلات النمو- وفقاً لأحدث بيانات ربع سنوية متاحة عام 2019- فى أهم اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمعدل نمو 5,7%، تلتها العراق بمعدل نمو 4,3%، وفى المرتبة الثالثة تأتى إسرائيل، بمعدل نمو 3%، كما تحتل الكويت المرتبة الرابعة بمعدل نمو 2,6%، أما المغرب فتحتل المرتبة الخامسة بمعدل نمو 2,5%، فيما تراجعت معدلات النمو لدولتى تركيا بنسبة 1,5%، وقطر بنسبة 1,4%.

وجاء فى الإنفوجراف، أن تحسن معدلات النمو فى مصر يرجع إلى عدة أسباب أهمها، تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، فضلاً عن النمو فى عدة قطاعات منها التصنيع والسياحة، بجانب التوسع فى اكتشافات الغاز، بالإضافة إلى تحسن صافى صادرات السلع والخدمات، وكذلك زيادة الاستثمارات الخاصة، وأخيراً تنفيذ مشروعات البنية التحتية.

على الجانب الآخر، أوضح الإنفوجراف، أنه من المتوقع أن يتراجع معدل النمو العالمي لـ 2,6% عام 2019، مقارنة بـ3% عام 2018، و 3,2% عام 2017، ويرجع تباطؤ النمو العالمى لعدة أسباب أبرزها، توتر التجارة العالمية، فضلاً عن ضعف الطلب العالمي، بجانب تباطؤ الاستثمار العالمي.

وفى نفس السياق، رصد الإنفوجراف، توقعات البنك الدولى، أن تحافظ مصر على معدلات نموها الاقتصادى القوى فى ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى، مستعرضاً مؤشرات النمو والبطالة والتضخم فى مصر، وذلك على النحو التالى: من المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي إلى 6% عام 2020/2021، بفعل الإصلاحات الاقتصادية المستمرة وتحسن بيئة الاستثمار، مدعوماً بتعافى الاستهلاك الخاص، والاستثمار والصادرات، وكذلك من المتوقع- وفقاً للبنك الدولي- أن يصل معدل التضخم إلى 10% عام 2020/2021، و11% عام 2019/2020، مقارنة بـ 13,9% عام 2018/2019، كما وصل معدل البطالة إلى 7,5% خلال الربع الرابع من عام 2018/2019، مقارنة بـ 9,9% خلال الربع المناظر من العام السابق.

وبشأن السياسة المالية والنقدية فى مصر، فقد جاء فى الإنفوجراف، أن نسبة عجز الموازنة، من الناتج المحلى الإجمالى بلغ 8,3% عام 2018/2019، مقارنة بـ 9,7% في العام السابق، فضلاً عن تحقيق فائض أولى يقدر بـ 1,9% عام 2018/2019، مقارنة بـ 0,1% في العام السابق، كما بلغت النسبة المقدرة للدين الحكومى من إجمالى الناتج المحلى 90,5%، وذلك فى نهاية يونيو 2019، مقارنة بـ 97,3% خلال الشهر نفسه عام 2018، وكذلك بلغ إجمالى الاحتياطى الأجنبى لمصر 44,97 مليار دولار فى نهاية أغسطس 2019، بالإضافة إلى تحسن الجنيه المصرى، مقابل الدولار بنسبة 16%، منذ أن وصل إلى أضعف نقطة له فى منتصف ديسمبر 2016.

وأخيراً أبرز الإنفوجراف، أنه من المتوقع أن يصل معدل نمو الصادرات إلى 8,5% عام 2020/2021، و 6,5% عام 2019/2020، مقارنة بـ 1,2% عام 2018/2019، وكذلك من المتوقع أيضاً أن تصل نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2,7% عام 2020/2021، و2,3% عام 2019/2020، مقارنة بـ 2,1% عام 2018/2019

1
1

 

2
 

معدلات النمو

الاقتصاد المصرى

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

اخبار مصر

البنك الدولى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس الوزراء يعقد اجتماعاً مع رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 10:36 ص

رئيس الوزراء يلتقى رئيس مجموعة GK السويسرية العاملة بقطاع الخدمات الطبية

الأحد، 13 أكتوبر 2019 10:06 ص

مدبولى يبحث مع رئيس شركة "تويوتا"خطوات إحلال ميكروباصات الغاز بديل السولار

الأحد، 13 أكتوبر 2019 09:42 ص

رئيس الوزراء يتابع إجراءات إطلاق البوابة الإلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة.. التعليم: ترقية 526 ألف معلم العام الماضى و88 ألف العام الحالى.. وإحالة 59862 مدرس الى المعاش

السبت، 12 أكتوبر 2019 04:36 م

رئيس الوزراء يتابع إجراءات إطلاق البوابة الإلكترونية لتسجيل وظائف المدارس

السبت، 12 أكتوبر 2019 03:33 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قيس سعيد فى أول تغريدة له بعد الفوز برئاسة تونس: انتهى عهد الوصاية

قيس سعيد فى أول تغريدة له بعد الفوز برئاسة تونس: انتهى عهد الوصاية

البرازيل تعلن مواجهة الأرجنتين 15 نوفمبر المقبل فى السعودية

البرازيل تعلن مواجهة الأرجنتين 15 نوفمبر المقبل فى السعودية

سوبر كورة.. قفزة جديدة لفايلر فى تصنيف مدربى العالم.. وتقدم ميتشو

سوبر كورة.. قفزة جديدة لفايلر فى تصنيف مدربى العالم.. وتقدم ميتشو

شاهد فى دقيقة.. كيف حولت قناة الجزيرة قضية محمود البنا لحادث سياسى مزيف؟

شاهد فى دقيقة.. كيف حولت قناة الجزيرة قضية محمود البنا لحادث سياسى مزيف؟

رفع اسم هانى زادة من قوائم الترقب بقضية مخالفات الزمالك

رفع اسم هانى زادة من قوائم الترقب بقضية مخالفات الزمالك

إيقاف الطيار ومساعده فى واقعة السماح للفنان محمد رمضان بالدخول لقمرة القيادة

إيقاف الطيار ومساعده فى واقعة السماح للفنان محمد رمضان بالدخول لقمرة القيادة

محمد صلاح يتفوق على روني وفان بيرسى بقائمة أفضل 50 لاعبا بالدورى الإنجليزى

محمد صلاح يتفوق على روني وفان بيرسى بقائمة أفضل 50 لاعبا بالدورى الإنجليزى

الأهلى يعلن جاهزية السولية لمباراة القمة وفايلر يطمئن على جاهزية اللاعبين

الأهلى يعلن جاهزية السولية لمباراة القمة وفايلر يطمئن على جاهزية اللاعبين

أمريكى وهندى وفرنسية يفوزون بجائزة نوبل فى الاقتصاد لعام 2019

أمريكى وهندى وفرنسية يفوزون بجائزة نوبل فى الاقتصاد لعام 2019

الأمم المتحدة: 150 ألف نازح بسبب العدوان التركى على شمال سوريا حتى الآن

الأمم المتحدة: 150 ألف نازح بسبب العدوان التركى على شمال سوريا حتى الآن

الأرصاد: أمطار على سيناء وجنوب البلاد غدا تصل لحد السيول

الأرصاد: أمطار على سيناء وجنوب البلاد غدا تصل لحد السيول

حريق كنيسة حلوان.. النيابة تنتدب المعمل الجنائى لتحديد السبب

حريق كنيسة حلوان.. النيابة تنتدب المعمل الجنائى لتحديد السبب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة