كتب عبد الرحمن سيد – هدى أبو بكر

نجح رجال مباحث القاهرة ، برئاسة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، فى إعادة سيارة صحفى سرقها تشكيل عصابى بعد مطاردة بشوارع بمدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى المقدم حسام نصر رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغا من "أحمد.ع" صحفى بجريدة قومية يفيد بسرقة سيارته الملاكى ماركة هيونداى النترا ، أثناء توقفها اسفل منزله ولم يتهم أحدا بارتكاب الواقعة، وأثناء مرور قوة من مباحث القسم بشارع التوحيدى اشتبهت فى سيارة يستقلها 3 أشخاص بنفس مواصفات السيارة المسروقة، فقامت القوة بمطاردتهم فتركوها بأحد الشوارع ولاذا بالفرار.

تم فحص السيارة وتبين تغييرهم ارقامها، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم وهم : "اسلام .م.ر" و "رضا.ا"، و"أشرف .ر"، واعترفوا بارتكاب الواقعة، بأسلوب المفتاح المصطنع، لقيامهم بتغيير أرقام السيارة، وتم بارشداهم ضبط عدد كبير من المفاتيح التى يستخدموها فى وقائع السرقة، وأمر اللواء محمد منصور مدير الامن بتحرير المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة للتحقيق.