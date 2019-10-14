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إصابة 14 شخصا فى انقلاب سيارة ميكروباص بطريق غارب ـ الغردقة

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 11:52 ص
إصابة 14 شخصا فى انقلاب سيارة ميكروباص بطريق غارب ـ الغردقة انقلاب ميكروباص - أرشيفيه
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أصيب 14 شخصا، بإصابات متفرقة، إثر انقلاب سيارة ميكروباص كانت تقلهم بطريق رأس غارب ـ الغردقة، وتم نقلهم جميعاً لمستشفي الغردقة العام لتلقي العلاج، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
كان ورد بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 40 طريق غارب - الغردقة، مما أدى لوقوع إصابات لركابها.
 
دفع مرفق إسعاف البحر الأحمر بسيارات الاسعاف القريبة من موقع الحادث وتم نقل 14 شخصا، بينهم طفلان لمستشفي الغردقة العام لتلقي العلاج. 
 
وتبين أن جميع الاصابات خفيفة، عدا حالة واحدة خطيرة، تم إيداعها العناية المركزة بمستشفي الغردقة العام، وأن السيارة كانت قادمة من محافظة القاهرة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 
 
 

 


البحرالاحمر

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