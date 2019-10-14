إصابة طفلين رضيعين بحروق من الدرجتين الأولى والثانية بسبب الشوربة بالدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

أصيب طفل لم يتم عامه الأول وطفلة عمرها سنة ونصف، بحروق من الدرجة الأولى والثانية بإدعاء حادث عارض وسقوط شوربة مغلية أثناء طهى والدتيهما الطعام بالدقهلية .

تلقى اللواء فاضل عمار ، مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان ، مدير البحث الجنائي بالمديرية بورود بلاغ لمركز شرطة بلقاس من مستشفى بلقاس المركزي يفيد بوصول طفل رضيع يدعى " إياد هشام شعبان عبد الرحيم " ، عمره 10 شهور ، ومقيم طرف أسرته بقرية بسنديلة بدائرة المركز مصابا بحروق متفرقة بالجسم بنسبة 15 % بإدعاء حادث عارض ، وتم تحويله لمستشفى الطوارئ بالمنصورة .

بانتقال وحدة مباحث بلقاس وسؤال والده " هشام شعبان عبد الرحمن " ، 31 عاما ، نقاش ، ومقيم بذات القرية قرر بأنه أثناء طهي زوجته الطعام ولهو نجلها بجوارها سقط عليه إناء شوربة مغلية ، مما أدى إلى حدوث إصابته ، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك .

كما ورد بلاغ لمركز شرطة طلخا من مستشفى المنصورة الدولى يفيد بوصول الطفلة " مكة أحمد إبراهيم عبد القادر "، عمرها عام ونصف ، ومقيمة طرف أسرتها بقرية الروضة بدائرة المركز، مصابة بحروق متفرقة بمنطقة الصدر والبطن من الدرجة الأولى والثانية.

بانتقال وحدة مباحث طلخا وسؤال والدها " أحمد إبراهيم عبد القادر بركات " ، 35 عاما، عامل، ومقيم بذات القرية قرر بأنه أثناء قيام والدة الطفلة بجلب إناء به مياه مغلية من أعلى البوتاجاز اصطدمت بها نجلتها الثانية أثناء لهوها، مما أدى إلى سقوطه على الطفلة المصابة حال توقفها بجوارها وحدوث إصابتها، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، وتم تحرير المحاضر بالتفاصيل واتخاذ اللازم.