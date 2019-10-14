سوبر كورة
Ads
الإثنين، 14 أكتوبر 2019 03:01 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

إزالة 6 حالات تعدى على الأرض الزراعية ببنى مزار بالمنيا

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 01:56 م
إزالة 6 حالات تعدى على الأرض الزراعية ببنى مزار بالمنيا إزالة التعديات
كتب فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصل الوحدة المحلية لمركز بنى مزار بالمنيا، جهودها فى رفع الإشغالات وإزالة التعديات على الأرض الزراعية، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذاً لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بالتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وردع المخالفين.

قال إسماعيل الفحام رئيس المركز، فى بيان انه تم إزالة6 حالات تعدى منها 3 حالات تعدى بناء على أرض زراعية بمساحة 2قيراط و9 سهم بحوض صابر صبرى وبين الجسرين و حالة أملاك دولة  بمساحة 150 م بصندفا و حالة بمساحة 10م طرق وإيقاف حالة بمساحة 250 م مبانى بدون ترخيص بمدينة بنى مزار.

 

 

 


المنيا

محافظه المنيا

تعديات على اراضى زراعيه

املاك دوله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الاتحاد الأوروبى يوافق على وضع قائمة عقوبات على تركيا بشأن التنقيب عن الغاز

الاتحاد الأوروبى يوافق على وضع قائمة عقوبات على تركيا بشأن التنقيب عن الغاز

"مصلحة الجمارك" تكشف إجراءات تحسين ترتيب مصر عالميا وفق تقارير البنك الدولى

"مصلحة الجمارك" تكشف إجراءات تحسين ترتيب مصر عالميا وفق تقارير البنك الدولى

وزارة المالية: صرف رواتب موظفى الدولة يوم الأحد المقبل 20 أكتوبر

وزارة المالية: صرف رواتب موظفى الدولة يوم الأحد المقبل 20 أكتوبر

سوبر كورة.. 3 مواجهات عالمية تنتظر الأهلى فى العام الجديد

سوبر كورة.. 3 مواجهات عالمية تنتظر الأهلى فى العام الجديد

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 14-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 14-10-2019

قيس سعيد فى أول تغريدة له بعد الفوز برئاسة تونس: انتهى عهد الوصاية

قيس سعيد فى أول تغريدة له بعد الفوز برئاسة تونس: انتهى عهد الوصاية

البرازيل تعلن مواجهة الأرجنتين 15 نوفمبر المقبل فى السعودية

البرازيل تعلن مواجهة الأرجنتين 15 نوفمبر المقبل فى السعودية

سوبر كورة.. قفزة جديدة لفايلر فى تصنيف مدربى العالم.. وتقدم ميتشو

سوبر كورة.. قفزة جديدة لفايلر فى تصنيف مدربى العالم.. وتقدم ميتشو

شاهد فى دقيقة.. كيف حولت قناة الجزيرة قضية محمود البنا لحادث سياسى مزيف؟

شاهد فى دقيقة.. كيف حولت قناة الجزيرة قضية محمود البنا لحادث سياسى مزيف؟

رفع اسم هانى زادة من قوائم الترقب بقضية مخالفات الزمالك

رفع اسم هانى زادة من قوائم الترقب بقضية مخالفات الزمالك

إيقاف الطيار ومساعده فى واقعة السماح للفنان محمد رمضان بالدخول لقمرة القيادة

إيقاف الطيار ومساعده فى واقعة السماح للفنان محمد رمضان بالدخول لقمرة القيادة

محمد صلاح يتفوق على روني وفان بيرسى بقائمة أفضل 50 لاعبا بالدورى الإنجليزى

محمد صلاح يتفوق على روني وفان بيرسى بقائمة أفضل 50 لاعبا بالدورى الإنجليزى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة