إزالة 6 حالات تعدى على الأرض الزراعية ببنى مزار بالمنيا

كتب فريق المحافظات

تواصل الوحدة المحلية لمركز بنى مزار بالمنيا، جهودها فى رفع الإشغالات وإزالة التعديات على الأرض الزراعية، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذاً لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بالتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وردع المخالفين.

قال إسماعيل الفحام رئيس المركز، فى بيان انه تم إزالة6 حالات تعدى منها 3 حالات تعدى بناء على أرض زراعية بمساحة 2قيراط و9 سهم بحوض صابر صبرى وبين الجسرين و حالة أملاك دولة بمساحة 150 م بصندفا و حالة بمساحة 10م طرق وإيقاف حالة بمساحة 250 م مبانى بدون ترخيص بمدينة بنى مزار.