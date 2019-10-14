إخماد حريق محدود بصيدلية مستشفى الفشن المركزى جنوب بنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

تمكن العاملون بمستشفى الفشن المركزى جنوب محافظة بنى سويف، من السيطرة على حريق محدود نشب داخل صيدلية المستشفى بسبب ماس كهربائى.

تلقى اللواء زكريا صالح مدير أمن بنى إخطارا من مأمور مركز شرطة الفشن بتلقيه بلاغا من نقطة المستشفى المركزى بنشوب حريق محدود "بصيدلة المستشفى الفرعية - دائرة المركز دون حدوث أى إصابات أو وفيات، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إطفاء لمكان البلاغ.

وتبين إخماد الحريق بمعرفة العاملين بالمستشفى باستخدام طفايات الحريق اليدوية "بودرة "، كما تبين من المعاينة، نشوب الحريق بالصيدلية الفرعية لمستشفى الفشن المركزى وهى عبارة هن حجرة بالطابق الأول بمساحة 2 فى 3.5 متر تقريباً بعيده عن قسم الاستقبال وعنابر المرضى.

ونتج عن الحريق احتراق بعض الأدوية والمستلزمات الطبية، وجارى تقدير قيمتها، مع عدم تعطل سير العمل داخل المستشفى أو تأثره بالحريق.

كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وإخطار قسم الأدلة الجنائية للانتقال ومعاينة مكان الحريق، وتحرر المحضر رقـم 4081 إدارى مركز شرطة الفشن.