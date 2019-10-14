إحالة مسجل خطر للمحاكمة بتهمة حيازة وترويج مخدر الحشيش فى الزاوية

كتب عبد الله محمود

أحالت نيابة الزاوية الحمراء، عاطل "مسجل خطر"، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بتهمة القيام باتجار وترويج المواد المخدرة "مخدر الحشيش"، متخذا من دائرة قسم المرج وكرا له لتوزيع تجارته غير المشروعة على عملائه .

كان رجال مباحث المخدرات بالقاهرة، تمكنوا من القبض على "سلامة.س " 38 سنة مسجل خطر وبحوزته 600 جرام من مخدر الحشيش، فى منطقة الزاوية الحمراء، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

والبداية كانت أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، وبصحبتهم قوة شرطية لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث اشتبهوا فى المتهم أثناء تواجده فى أحد الشوارع بالمنطقة، وبحوزته لفافة كبيرة، وبتفتيشه عثر بحوزته المضبوطات، ومبلغ 500 جنيه، وهاتف محمول.