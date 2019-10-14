إحالة تشكيل عصابى تخصص فى سرقة هواتف المواطنين للمحاكمة

كتب كريم صبحى

قررت نيابة المطرية، بإحالة تشكيل عصابى تخصص فى سرقة هواتف المواطنيين باستخدام توك توك للمحاكمة أمام محكمة الجنح.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، إخطاراً يفيد بورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة المطرية ، مفادها أن كل من "أحمد.م"، 19 سنة، عاطل ، و"عمرو. س"، 33 سنة، عاطل ، و"محمود .ع"، 23 سنة، عاطل، كونوا فيما بينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بإسلوب الخطف باستخدام دراجة بخارية "توك توك " .

وبإجراء التحريات ، تبين صحة ما ورد من معلومات، عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة، من ضبطهم أثناء استقلالهم دراجة بخارية " توك توك ـ ملك المتهم الأول " والمستخدمة فى ارتكاب وقائع السرقة، وبمواجهتهم بالتحريات أيدوها واعترفوا بارتكاب 6 حوادث سرقة بذات الأسلوب.

وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات والمتهمين واتهموهم بالسرقة، تحرر عن الواقعتين الثانية والثالثة ملحقاً للمحضر الأصلى، وعن الوقائع من الرابعة حتى السادسة المحاضر أرقام ( 16766 ، 16765 ، 16731 ) لسنة 2019م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.