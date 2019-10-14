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إحالة تشكيل عصابى تخصص فى سرقة هواتف المواطنين للمحاكمة

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 01:26 م
إحالة تشكيل عصابى تخصص فى سرقة هواتف المواطنين للمحاكمة سرقة هاتف-أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة المطرية، بإحالة تشكيل عصابى تخصص فى سرقة هواتف المواطنيين باستخدام توك توك للمحاكمة أمام محكمة الجنح. 
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، إخطاراً يفيد بورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة المطرية ، مفادها أن كل من "أحمد.م"،  19 سنة، عاطل ، و"عمرو. س"، 33 سنة، عاطل ، و"محمود .ع"، 23 سنة، عاطل، كونوا فيما بينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بإسلوب الخطف باستخدام دراجة بخارية "توك توك " .
 
وبإجراء التحريات ، تبين صحة ما ورد من معلومات، عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة، من ضبطهم أثناء استقلالهم دراجة بخارية " توك توك ـ ملك المتهم الأول " والمستخدمة فى ارتكاب وقائع السرقة، وبمواجهتهم بالتحريات أيدوها واعترفوا بارتكاب 6 حوادث سرقة بذات الأسلوب.
 
وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات والمتهمين واتهموهم بالسرقة، تحرر عن الواقعتين الثانية والثالثة ملحقاً للمحضر الأصلى، وعن الوقائع من الرابعة حتى السادسة المحاضر أرقام ( 16766 ، 16765 ، 16731 ) لسنة 2019م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 

المطرية

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قسم المطرية

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