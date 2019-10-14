أمين عام الناتو: العدوان التركى على سوريا يهدد بمزيد من التصعيد فى المنطقة

لندن(أ ش أ)

أكد أمين عام حلف شمال الأطلسى" الناتو" ينس ستولتنبرج، أن العدوان التركى على سوريا يهدد بمزيد من التصعيد فى المنطقة.

وأشار ستولتبرج، خلال جلسة للجمعية البرلمانية للحلف فى لندن، حسبما نقلت قناة "العربية " الإخبارية اليوم الاثنين، إلى أنه من المهم الآن هو عدم السماح للإرهابيين الذين قبض عليهم سابقا بالهرب، مشددا على أن الحلف يجب ألا يخسر وحدته فى محاربة تنظيم داعش.

وكان ستولتنبرج قد أعرب الجمعة الماضى عن "مخاوف جدية" بشأن العملية العسكرية التركية فى سوريا، داعيا أنقرة إلى "ضبط النفس".