أمن الجيزة يواصل حملاته لمطاردة حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة

كتب بهجت أبو ضيف

واصلت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة، مطاردة المتهمين بحيازة أسلحة نارية وذخيرة غير مرخصة بأنحاء المحافظة.

أسفرت حملة أشرف عليها اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن ضبط 10 متهمين بحوزتهم 1 طبنجه عيار 9مم، و7 فرد خرطوش محلى الصنع، بالإضافة إلى 2 بندقة خرطوش بامب أكشن عيار 12 مم، و 18 طلقة مختلفة الأعيرة.

بمواجهة المتهمين المضبوطين، اعترفوا بحيازتهم للأسلحة لاستخدامها في الدفاع عن النفس، فأخطر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.