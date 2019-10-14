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أمن الإسكندرية يضبط 6 طن مخللات فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 01:05 م
أمن الإسكندرية يضبط 6 طن مخللات فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى مخلل غير صالح - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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شنت مديرية أمن الإسكندرية حملة مكبرة على الأسواق، وأسفرت عن ضبط 6 أطنان و700 كيلو جرام مخللات فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل مصنع غير مرخص بمنطقة العامرية، وذلك قبل طرحها للبيع بالأسواق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين تفيد قيام مالك مصنع غير مرخص لإنتاج السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة العامرية أول، بحيازة كميات كبيرة من المخللات الفاسدة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

استهدفت الحملة الأمنية المصنع المشار إليه، وعثر على 6 أطنان و700 كيلو جرام من المخللات الفاسدة، معبأة داخل براميل دون بيانات غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية.

تحرر محضر بقسم شرطة العامرية أول، وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات وباشرت التحقيق.

 

 


الاسكندرية

مديرية امن الاسكندرية

مخللات فاسدة

منطقة العامرية

مباحث تموين الاسكندرية

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