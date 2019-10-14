أعمال شغب بين المتظاهرين وقوات الشرطة فى هونج كونج.. صور

رويترز

واصل سكان هونج كونج تظاهراتهم فى الصين للمطالبة بالديمقراطية، إلا أن قوات الشرطة تدخلت لفض المظاهرة مما أدى لحدوث أعمال عنف بين الطرفين.

ونشرت وكالة الانباء "رويترز"، عددا من الصور التى تظهر أعمال الشغب بين المتظاهرين وقوات الشرطة، وعملية الغعتقال التى تمت لعدد من المشاركين فى المظاهرة.



اعتقال احد المشاركين فى المظاهرات بهونج كونج



اعتقال متظاهر مناهض للحكومة



اعمال عنف خلال مظاهرات هونج كونج



تم اعتقال متظاهر مناهض للحكومة خلال مسيرة