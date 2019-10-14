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أعمال شغب بين المتظاهرين وقوات الشرطة فى هونج كونج.. صور

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 05:07 م
أعمال شغب بين المتظاهرين وقوات الشرطة فى هونج كونج.. صور عملية إعتقال لاحد المشاركين فى المظاهرات بهونج كونج
رويترز

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واصل سكان هونج كونج تظاهراتهم فى الصين للمطالبة بالديمقراطية، إلا أن قوات الشرطة تدخلت لفض المظاهرة مما أدى لحدوث أعمال عنف بين الطرفين.

ونشرت وكالة الانباء "رويترز"، عددا من الصور التى تظهر أعمال الشغب بين المتظاهرين وقوات الشرطة، وعملية الغعتقال التى تمت لعدد من المشاركين فى المظاهرة.

اعتقال احد المشاركين فى المظاهرات بهونج كونج
اعتقال احد المشاركين فى المظاهرات بهونج كونج

 

اعتقال متظاهر مناهض للحكومة
اعتقال متظاهر مناهض للحكومة

 

اعمال عنف خلال مظاهرات هونج كونج
اعمال عنف خلال مظاهرات هونج كونج

 

تم اعتقال متظاهر مناهض للحكومة خلال مسيرة
تم اعتقال متظاهر مناهض للحكومة خلال مسيرة

 

عنف بين المتظاهرين وقوات الشرطة
عنف بين المتظاهرين وقوات الشرطة

 


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