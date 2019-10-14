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أسعار اللحوم اليوم.. الكندوز تبدأ من 110 جنيهات والضأن بـ125 والجملى بـ90 جنيها

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 11:58 ص
أسعار اللحوم اليوم.. الكندوز تبدأ من 110 جنيهات والضأن بـ125 والجملى بـ90 جنيها اللحوم
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار اللحوم اليوم الاثنين 14-10-2019  فى محلات القاهرة الكبرى استقرارا لمعظم الأصناف. 
 
وتراوح سعر اللحوم الكندوز بين 110وحتى 150جنيها للكيلو، كما شهدت أسعار اللحوم الضأن استقرارا، حسبما أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار اللحوم الضأن تبدأ من 125جنيها وحتى 160 جنيها، كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيهات .
 
كما شهدت منافذ التوزيع التابعة للمؤسسات وهيئات الدولة استقرارا فى الأسعار والتى تراوحت بين 85 - 95 جنيها للكيلو سواء للحوم الكندوز أو الضأن.

اسعار اللحوم

سعر اللحوم

أخبار اقتصاد

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