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أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 14-10-2019

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 01:25 م
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 14-10-2019 ذهب
كتبت ريهام الباشا

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ننشر أسعار الذهب اليوم الاثنين 14-10-2019، حيث شهد سعر الذهب فى المملكة العربية السعودية ارتفاعا طفيفا، حيث سجل "عيار 24" نحو  180.49 ريال سعودى مقابل 48.09 دولار أمريكى .

 

أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى والتى جاءت كالتالى:
 

سعر الذهب عيار 24     بنحو  180.49 ريال      بما يعادل  48.09$

سعر الذهب عيار 22     بنحو  165.45 ريال      بما يعادل  44.08$

سعر الذهب عيار 21     بنحو  157.93 ريال      بما يعادل  42.08$

سعر الذهب عيار 18     بنحو  135.37 ريال      بما يعادل  36.07$

سعر الذهب عيار 14     بنحو  105.29 ريال      بما يعادل  28.05$

سعر الذهب عيار 12     بنحو 90.25 ريال          بما يعادل  24.04$

سعر أوقية الذهب         بنحو  5,613  ريال        بما يعادل  1,496$

سعر جنيه الذهب         بنحو 1,263 ريال        بما يعادل  336.62$

سعر كيلو الذهب        بنحو 180,490 ريال     بما يعادل  48,087$


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