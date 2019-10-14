أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 14-10-2019

كتبت ريهام الباشا

ننشر أسعار الذهب اليوم الاثنين 14-10-2019، حيث شهد سعر الذهب فى المملكة العربية السعودية ارتفاعا طفيفا، حيث سجل "عيار 24" نحو 180.49 ريال سعودى مقابل 48.09 دولار أمريكى .

أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى والتى جاءت كالتالى:



سعر الذهب عيار 24 بنحو 180.49 ريال بما يعادل 48.09$

سعر الذهب عيار 22 بنحو 165.45 ريال بما يعادل 44.08$

سعر الذهب عيار 21 بنحو 157.93 ريال بما يعادل 42.08$

سعر الذهب عيار 18 بنحو 135.37 ريال بما يعادل 36.07$

سعر الذهب عيار 14 بنحو 105.29 ريال بما يعادل 28.05$

سعر الذهب عيار 12 بنحو 90.25 ريال بما يعادل 24.04$

سعر أوقية الذهب بنحو 5,613 ريال بما يعادل 1,496$

سعر جنيه الذهب بنحو 1,263 ريال بما يعادل 336.62$

سعر كيلو الذهب بنحو 180,490 ريال بما يعادل 48,087$