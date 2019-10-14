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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بسوق العبور.. البصل بـ2.5 جنيه والبلح بـ 3جنيهات

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 11:46 ص
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بسوق العبور.. البصل بـ2.5 جنيه والبلح بـ 3جنيهات خضروات
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 14-10-2019 استقرارا لمعظم الأصناف وفق الأسعار المقررة من سوق العبور للجملة.
 
واستقرت أسعار الطماطم  بين 3- 5 جنيهات للكيلو، وترواح سعر كيلو البطاطس ما بين 3 – 5.5 جنيه، وتراوحت الفاصوليا بين 10-14جنيها للكيلو، وسجل كيلو البصل 2.5 – 4 جنيهات، فيما سجلت أسعار الباذنجان البلدى ما بين 1.5-3 جنيهات، والباذنجان الرومي سعر الكيلو ما بين 1.5-2.5 جنيهات مقابل 3 جنيهات، بيتما تراوح سعر الكوسة بين 3.5-6 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر كيلو البامية ما بين 15-20 جنبها، والخيار ما بين 3 – 6 جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، والثوم بين 7-11 جنيها، والملوخية بين 2-3 جنيها. 
 
واستقرت أسعار الليمون بين 7-14 جنيها، والبلح بجميع أصناف بين 3-20جنيها، والعنب بجميع أصنافه بين 4– 11 جنيها، والجوافة من 4 -7 جنيهات والرمان 4-7 جنيهات والبرتقال يبدأ من 3 جنيهات واليوسفي 7جنيهات. 

اسعار الخضار

اسعار الفواكه

اسعار الخضروات

سوق العبور اسعار الفاكهة

اسعار الطماطم

أخبار اقتصاد

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