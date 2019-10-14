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أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 14-10-2019

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 07:28 م
أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 14-10-2019 البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 14-10-2019، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 3.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 715.091 مليار جنيه.

 

إيقاف تداول 9 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 9 شركات لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، لتجاوزها نسبة 5% ارتفاعاً أو انخفاضاً.
 
والشركات التى تم إيقاف تداولها هى وادى كوم امبو لاستصلاح الأراضى، الشرقية الوطنية للأمن الغذائى، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، مطاحن وسط وغرب الدلتا، مطاحن مصر العليا، مستشفى النزهة الدولى، العبوات الطبية، الأهرام للطباعة والتغليف.

 

البورصة تخسر 3.4 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 3.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 715.091 مليار جنيه.
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 203.8 مليون ورقة مالية بقيمة 565.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 19.4 ألف عملية لعدد 165 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 73.24% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.77%، والعرب على 7.99% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 35.74% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 64.25%.
 
 
ومال صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 4.2 مليون جنيه، 57.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مال صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 22.6 مليون جنيه،  74 ألف جنيه، 19.5 مليون جنيه، 19.8 مليون جنيه، على التوالى.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 14180 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 2039 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 17049 نقطة، وهبط مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 5231 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 530 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 1405 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.01% ليغلق عند عند مستوى 459 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 54 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 74 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.

 

المالية والصناعية

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية، إذ اشترت مجموعة مرتبطة بالشركة المالية والصناعية المصرية، 253.4 ألف سهم، كما اشترى مجلس إدارة شركتى المصرية للدواجن، مطاحن مصر العليا 2000 سهم، 54 ألف سهم، على التوالى، واشترى مساهم رئيسى بشركة الأهرام للطباعة والتغليف 2075 سهم.
 
 
واشترت مجموعة مرتبطة بشركة الأخوة المتضامنين للاستثمار العقارى والأمن الغذائى 11 ألف سهم، كما اشترى نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصرى الخليجى 15 ألف سهم، فيما باع مجلس إدارة الشركة المصرية للمشروعات السياحية 40 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بالبنك المصرى لتنمية الصادرات 41.7 ألف سهم من خلال عميلتين، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة سى أى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 21.5 ألف سهم.
 
 

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