أخبار × 24 ساعة.. توفير أرصدة استراتيجية للطعوم والأمصال تكفى 15 شهرًا

كتب محمود راغب

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

السيسى: "ما تحقق من إنجازات ميتعملش فى 30 سنة.. وحقى هاخده عند ربنا"

التضامن: أصحاب المعاشات والمستفيدون منها 10 ملايين و125 ألف مواطن

صندوق تحيا مصر يعلن الانتهاء من تطوير 42 قرية الخميس المقبل

الصحة: توفير 20.4 مليون علبة لبن أطفال بمنافذ الوزارة

الصحة: توفير أرصدة استراتيجية من الطعوم والأمصال تكفى 15 شهرًا

التعليم: انتهاء تجميع نتائج الامتحان القبلى لقياس مهارات طلبة أولى ثانوى خلال أيام

مرصد الكهرباء : 16 الف 450 ميجا وات فائض بالشبكة اليوم

939 مليون جنيه لتطوير شبكات الكهرباء بالأقصر وأسوان وقنا وسوهاج

الرى: مياه الفيضان الواردة لمصر الشهر الحالى تفوق معدلات الأعوام السابقة

الأوقاف: 701 طن لحوم أضاحى توزع على الأسر الأولى بالرعاية حتى الخميس المقبل

الأرصاد: غدا طقس حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 33 درجة