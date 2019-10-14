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أخبار × 24 ساعة.. توفير أرصدة استراتيجية للطعوم والأمصال تكفى 15 شهرًا

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. توفير أرصدة استراتيجية للطعوم والأمصال تكفى 15 شهرًا تطعيمات
كتب محمود راغب

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

السيسى: "ما تحقق من إنجازات ميتعملش فى 30 سنة.. وحقى هاخده عند ربنا"

التضامن: أصحاب المعاشات والمستفيدون منها 10 ملايين و125 ألف مواطن

صندوق تحيا مصر يعلن الانتهاء من تطوير 42 قرية الخميس المقبل

الصحة: توفير 20.4 مليون علبة لبن أطفال بمنافذ الوزارة

الصحة: توفير أرصدة استراتيجية من الطعوم والأمصال تكفى 15 شهرًا

التعليم: انتهاء تجميع نتائج الامتحان القبلى لقياس مهارات طلبة أولى ثانوى خلال أيام

مرصد الكهرباء : 16 الف 450 ميجا وات فائض بالشبكة اليوم

939 مليون جنيه لتطوير شبكات الكهرباء بالأقصر وأسوان وقنا وسوهاج

الرى: مياه الفيضان الواردة لمصر الشهر الحالى تفوق معدلات الأعوام السابقة

الأوقاف: 701 طن لحوم أضاحى توزع على الأسر الأولى بالرعاية حتى الخميس المقبل

الأرصاد: غدا طقس حار على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 33 درجة

 

 


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