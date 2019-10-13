939 مليون جنيه لتطوير شبكات الكهرباء بالأقصر وأسوان وقنا وسوهاج

كتبت رحمة رمضان

اجتمع المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر بالمهندس سامى أبو وردة رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء والاتى تضم بنطاق عملهما محافظات (أسوان ، قنا ، سوهاج ، الأقصر ) و ذلك لمتابعة تطوير الشبكة الكهربائية بالصعيد.

و أكد المهندس سامى أبو ورده رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء ، أن الشركة قامت بتنفيذ مشروعاتها الإستثمارية (خطة الإحلال والتجديد والتوسعات) على الجهد المتوسط والمنخفض للعام المالي 2018/2019 مقارن للعام المالى 2017/2018 حيث تم تنفيذ خطة الشركة الإستثمارية الطموحة (الممولة بالقرض) للعام المالى 2018/2019 بمبلغ يبلغ حوالى 939,811 مليون جنيه بنسبة تنفيذ قدرها 71,44%، حيث تم:-

- إحلال (4) موزع جهد متوسط 11 ك.ف من مستهدف 4 بنسبة تنفيذ 100 %.

- إنشاء (14) موزع جديد من مستهدف 35 موزع بنسبة تنفيذ 40 %.

- إحلال وتدعيم (1493) محول وكشك بالمحول من مستهدف 2104 بنسبة تنفيذ 71%.

- إحلال وتدعيم (139) كم كابلات جهد متوسط من مستهدف 142 كم بنسبة تنفيذ 98%.

- تركيب (1052) كم كابلات جهد متوسط من مستهدف 1842 كم بنسبة تنفيذ 57 %.

- إحلال وتدعيم موصلات جهد متوسط بوزن 317 طن بطول (517) كم من مستهدف520 كم بنسبة تنفيذ 99%.

- تركيب موصلات جهد متوسط بوزن 217 طن بطول (353,71) كم من مستهدف 588,43 كم بنسبة تنفيذ 60%.

- إحلال وتدعيم (68) كم كابلات جهد منخفض من مستهدف 147 كم بنسبة تنفيذ 46 %.

- تركيب (40) كم كابلات جهد منخفض من مستهدف 55 كم بنسبة تنفيذ 73 %.

- إحــلال وتدعيم موصلات معزولة جهد منخفض بطول (11633) كم من مستهدف 17046 كم بنسبة تنفيذ 68%.

- تركيب موصلات معزولة جهد منخفض بطول (1012) كم من مستهدف 1198 كم بنسبة تنفيذ 84%.

- تم شراء عدد 5 تريلات وعدد 4 ماكينة طوارئ 300 ك.ف.أ وعدد 4 أوناش وعدد 20 وحدة إعادة توصيل تلقائي بإجمالى مبلغ 35,287 مليون جنيه.

وأشار أبو وردة فى بيان لوزارة الكهرباء ، أنه تم تنفيذ خطة الشركة الإستثمارية (الممولة ذاتياً) للشبكات خلال العام المالى 2018/2019 بمبلغ يبلغ حوالى 198,11مليون جنيه بنسبة تنفيذ 99,11% حيث تم تنفيذ مشروعات التوسع والجديد والإستكمال والإحلال للشركة موزعة على النحو التالي:-

- تم تدعيم وإحلال عدد 265 (أكشاك ومحولات) لمجابهة زيادة الأحمال بقدرة إجمالية (56,5) م.ف.أ.

- إنشاء خطوط هوائية جهد متوسط بطول (17.91) كم وكابلات جهد متوسط بطول (80,94) كم.

- إنشاء خطوط هوائية جهد منخفض بطول (670,8) كم وكابلات جهد منخفض بطول (9,2) كم.

وأضاف أنه تم تنفيذ خطة إحلال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية للعام المالى 2018/2019 بمبلغ يصل إلى حوالى 39.796 مليون جنيه بنسبة تنفيذ وقدرها 82.54%. وقد تم تغيير الخطوط الهوائية لكابلات أرضية لعدد (85) عملية بقطاعات الشركة المختلفة حيث تم تركيب (37,36) كم كابلات أرضية.

وحول المشروعات المنفذة للغير أوضح أنه تم تنفيذ مشروعات لحساب الغير خلال العام المالى 2018/2019 بقيمة قدرها 749,381 مليون جنيه بما يعادل ضعفي ما تم تنفيذه بالعام المالي 2017/2018 والذي بلغ مبلغ 358,16 مليون جنيه ، وكانت الأعمال للعام المالى الحالى موزعة على النحو التالي :-

- تركيب (18) خلية جهد متوسط.

- تركيب (631) أعمدة جهد متوسط.

- إنشاء خطوط هوائية جهد متوسط 11 &22 ك.ف بطول (118,45) كم.

- تركيب كابلات جهد متوسط 11 ،22 بطول (318,94) كم.

- تركيب (470) محول بسعات (172,925) م.ف.أ وعدد (247) كشك محول.

- تركيب (235) وحدة ربط حلقي جهد متوسط.

- تركيب (411) صندوق توزيع وكابينة جهد منخفض.

- تركيب (8027) أعمدة جهد منخفض.

- إنشاء خطوط جهد منخفض بطول (2730) كم.

- تركيب كابلات جهد منخفض بطول (81,356) كم.

- تركيب (366) مكثف لتحسين معامل القدرة بإجمالي 8,76 م.فار، وعدد (4) مجموعات منظمات جهد متوسط.



و أوضح أبو وردة ، أنه فيما يتعلق بمؤشرات إستمرارية التغذية الكهربائية فقد تحسنت مؤشرات جودة التغذية الكهربائية للعام المالي 2018/2019 عن الفترة المناظرة من العام السابق نظراً لتنفيذ خطط الصيانة المبرمجة والإحلال والتجديد والتوسعات خلال العام الحالى بالنسب الآتية:-

أ‌- متوسـط عـدد مـرات الانقطـاع للنظـام SAIFI (انقطـاع / مشـترك)

- انخفاض متوسط عدد الإنقطاعات الغير مبرمج بنسبة 37,2% وإنخفاض المبرمج بنسبة 9,1% عن العام السابق.

ب‌- فترات الانقطاع للنظام SAIDI ( دقيقة / مشترك )

- انخفاض متوسط أزمنة الإنقطاعات الغير مبرمج بنسبة 40,2% وإنخفاض المبرمج بنسبة 15,42% عن العام السابق.

ج - متوسط فترات الانقطاع للمشترك عن المدة CAIDI ( دقيقة / انقطاع )

- انخفاض الغير المبرمج بنسبة 4,6% وانخفاض المبرمج بنسبة 7,1% عن العام السابق.

وفيما يتعلق بمؤشرات تحسين الجهود فقد تم زيادة مقاطع الموصلات بطول (1422.8) كم، إنشاء سورتيهات جديدة بعدد (66) سورتيه بطول 33 كم، رفع مغير الجهد بالمحولات لـ (136) محول، وكذلك إضافة محولات جديدة وتدوير المحولات القائمة، وتركيب منظمات جهد متوسط على الخطوط الطويلة لمعالجة إنخفاض الجهد.

وأضاف أبو وردة أن الشركة تعمل على تحسين معامل القدرة حيث تقوم بتركيب مكثفات على الجهد المتوسط والمنخفض وتم تركيب مكثفات بقدرات إجمالية (35,9) ميجا.فار خلال العام المالي 2018/2019 بنسبة تنفيذ 120% من المستهدف مما يمثل نسبة 22.59% من الحمل الأقصى.

وأشار إلى إنجازات الإدارة العامة للعدادات الحديثة والتى قامت بـ :

- تركيب وتشغيل جدارالحماية الناري (SOPHOS) الخاص بالأمن السيبراني لحماية البيانات والمعلومات بمنظومة الشحن مسبق الدفع.

- شراء (5) أجهزة معايرة عدادات متنقلة لسهولة معايرة العدادات بالموقع.

- التنسيق مع الشركة القابضة للاستعداد لتنفيذ برنامج القراءة الموحد والتجهيز لمرحلة (Smart Meter).

- زيادة نسبة التحصيل من النظام مسبق الدفع حيث بلغ إجمالي قيمة الشحنات خلال العام المالي 314,156 مليون جنيه بمتوسط شحن شهرى 26,18 مليون جنيه.

- تقليل عدد المتأخرين عن الشحن وذلك من خلال تفعيل لجان المرور التابعة للشركة للمرور عليهم بالإضافة لتكليف شركة شعاع والتنسيق معها في هذا الشأن.

- تم تركيب (178750) عداد مسبق الدفع خلال العام المالي 2018/2019 ليصبح إجمالي ما تم تركيبه (563763) حتى 30/6/2019م.

- تم وضع خطة زمنية للإنتهاء من تغيير جميع العدادات الميكانيكية والإليكترونية لدى جميع المشتركين بعدادات مسبقة الدفع بنهاية عام 2025م وفقاً لتعليمات الوزارة .

- تم إعداد الدراسة اللازمة لعمل مركز بيانات إحتياطى لمنظومة العدادات مسبقة الدفع لضمان التشغيل الآمن وتحقيق جودة الخدمة المقدمة للمشتركين.

وفي مجال وسائل النقل والورش فقد تم اعادة تشغيل ورش الشركة (الرئيسية – سوهاج – قنا – الأقصر - أسوان) لتصنيع بعض مهمات الشبكة بدلاً من شرائها وكذلك إصلاح بعض المحولات المعطلة والمرتجعة من الشبكة والعملاء وإعادة تأهيل الاعمدة والأكشاك ولوحات المنخفض مما حقق وفراً للشركة يزيد عن 45 مليون جنيه وتم استخدام المهمات المؤهلة بالخطة الذاتية للشركة.

وفي ضوء الاستراتيجية الجديدة للشركة القابضة لكهرباء مصر للنهوض بتطوير مراكز التدريب ورفع كفاءة العاملين وتنمية مهاراتهم والإرتقاء بقدارتهم قامت الشركة بتفعيل دور مركز التدريب من خلال العمل على ثلاث محاور:-

أولاً: رفع كفاءة وتنمية مهارات العاملين داخل الشركة من خلال تنفيذ: -

بلغ إجمالي عدد المتدربين بمركز تدريب الشركة (1398) متدرباً كما بلغ عدد المتدربين في الجهات الخارجية (1068) متدرب ليصبح إجمالي عدد المتدربين (2466) متدرباً بنسبة 36.47% من إجمالي عدد العاملين المستهدفين للتدريب بالشركة, وبنسبة تنفيذ 109.6%. من مستهدف 2018/2019 عدد (2250) متدرب.

ثانياً: تعظيم إيرادات وتخفيض مصروفات مركز تدريب الشركة من خلال: -

تدريب لجهات خارجية مثل طلبة الجامعات الحكومية والخاصة ومهندسي وفنيين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج على برنامج (تشغيل وصيانة المحولات الكهربائية) .

ثالثاً: تطويرمركز تدريب الشركة من خلال: -

1. تحديث المعامل والورش بإحدث أجهزة تواكب الأجهزة المركبة بالمواقع لمضاعفة العائد من العملية التدريبية.

2. تطوير القاعات و الوسائل التدريبية.

3. الحصول على شهادة الأيزو 2015/9001 وقد تمت المراجعة النهائية من قبل الشركة المؤهلة (SGS) وأوصت فى تقريرها بإن نظام الادارة بمركز تدريب الشركة مؤهل للحصول على الشهادة.