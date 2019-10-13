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8 أوراق مطلوبة للتقديم على وحدات سكنية لذوى الإعاقة.. تعرف عليها

الأحد، 13 أكتوبر 2019 02:00 ص
8 أوراق مطلوبة للتقديم على وحدات سكنية لذوى الإعاقة.. تعرف عليها الجلسة العامة لمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

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تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، آليات حصول ذوى الاحتياجات الخاصة على حقوقهم المكتسبة المنصوص عليها فى القانون، الخاصة بالدمج، والتمكين، وفيما يلى نرصد المستندات المطلوبة للتقديم على مسكن تمليك أو إيجار.
 
- صورة من بطاقة الرقم القومي
 
- شهادة الزواج.
 
- شهادة التأمينات الاجتماعية.
 
- شهادة الطلاق أو الوفاة.
 
- صورة شهادات ميلاد الأطفال مميكنة.
 
- شهادة صادرة من جهة العمل، تتضمن جميع البيانات الأساسية وإجمالي الدخل الشهري.
 
- صورة بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي.
 
- ما يفيد إدراجه بقاعدة بيانات الفقر بالوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي أو تقديم استمارة اختبارات تقدير الحد الأدنى للفقر.
 
 
 
 

ذوى الإعاقة

تمكين ذوى الإعاقة

قانون ذوى الإعاقة

الاسكان الاجتماعى

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