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7 مستشفيات و 22 وحدة لاستقبال المواطنين بمنظومة التأمين الصحى بالإسماعيلية

الأحد، 13 أكتوبر 2019 01:00 ص
7 مستشفيات و 22 وحدة لاستقبال المواطنين بمنظومة التأمين الصحى بالإسماعيلية
الإسماعيلية – جمال حراجى

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استعدت محافظة الإسماعيلية لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، بدءًا من أول أكتوبر الجارى، كمرحلة تجريبية، وتضم المحافظة 67 وحدة صحية و7 مستشفيات ستعمل فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، مطلع العام المقبل، حيث بدأت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الإسماعيلية، فتح باب التسجيل أمام المواطنين للاشتراك بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، والاستفادة مما يقدمه من خدمات طبية لكافة أفراد المجتمع بشتى فئاته.

 

1-تطوير الوحدات الصحية
تطوير الوحدات الصحية

وقال الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أنه تم تخصيص 22 وحدة صحية بالمحافظة لتسجيل المواطنين، حيث يجرى التسجيل ببطاقة الرقم القومى فى تلك الوحدات ويحدد لاحقا موعد الفحص الطبى الشامل للمواطن وتخصيص خريطة صحية لكل مواطن، بالأمراض التى يعالج منها للاستفادة منها مستقبلا فى تطبيق المنظومة، وأن النظام الجديد للتأمين الصحى ينفذ بقانون واحد ينظم جميع أعمال التأمين الصحى الشامل ويطبق على جميع المواطنين ويحدد بنظام رقابي لضمان جودة الخدمة الطبية المقدمة وتحقيق التكافل والمساواة لجميع المواطنين.

 

2- مستشفى ابو خليفة

 مستشفى ابو خليفة

وأشار الدكتورسعيد السقعان إلى أن عملية التسجيل تتم من خلال التوجه للوحدة أو المركز الأقرب للمواطن ببطاقة الرقم القومى أو صورة منها، بالإضافة للرقم القومى للزوجة والأرقام القومية للأولاد أوشهادات الميلاد فى حالة أن عمرالأولاد دون 18 عاما، ليقوم بتسجيل البيانات الخاصة به و بأسرته كاملة، ومن ثم يتم فتح الملف العائلى له، ليتم بعدها تحديد موعد للفحص الطبى الشامل ليطمأن المواطن على صحته وصحة أسرته، وأن منظومة التأمين الصحى الشامل ستغيرمن طبيعة الخدمات الصحية التى تقدم للمواطن المصرى، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التى تشدد على ضمان تقديم خدمة صحية لائقة تعمل على الحفاظ على المواطن وحمايته، باعتباره القوة الأساسية فى بناء وتقدم الدولة المصرية

 

3- مستشفى أورام الإسماعيلية

 مستشفى أورام الإسماعيلية

وأوضح السقعان، إن تطوير الوحدات الصحية والمراكز الطبية والمستشفيات، سوف يستغرق 6 أشهر، على أن تطبق منظومة التأمين الصحى الشامل فى الأول من يناير عام 2020، وأن الوحدات تخضع للتطويروالتجهيز لتقدم خدمات طبية متميزة ضمن المنظومة الجديدة وفقًا لمعايير "هيئة الاعتماد والرقابة الصحية" إحدى هيئات التأمين الصحى الشامل الجديد، كما سيتم مراعاة كافة معايير الجودة، والالتزام بالأكواد العالمية للبناء، وجارى الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة مستشفى الإسماعيلية العام، بتكلفة 316 مليون جنيه، وجارى رفع كفاءة مستشفى القصاصين المركزي، وتطوير مستشفى حميات التل الكبير، وذلك لتحويلها لمركز لعلاج أمراض الجهاز الهضمي والكبد بتكلفة تقدر بحوالى 529 مليون جنيه

 

4- طوارىء المستشفى العام

  طوارىء المستشفى العام

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنة تم الإنتهاء من مستشفى أبو خليفة للطوارئ، بمركز القنطرة غرب، والتى تقع على طريق "الإسماعيلية – بورسعيد"، بتكلفة 273 مليون جنيه، وبدأ التشغيل التجريبي للمستشفى وتم استقبال مجموعة من الحالات الطارئة بسيارات الإسعاف، كذلك إجراء عدد من العمليات الجراحية داخل المستشفى، وتم افتتاح المستشفى للعمل تجريبيًا، ويعد مستشفى أبوخليفة للطوارئ، أول مستشفى للطوارئ واستقبال الحوادث بمحافظات إقليم القناة وسيناء، بعد إعادة تأهيلها وتخصيصها، بطاقة إجمالية قدرها 111 سريرًا، منها 13 سريرًا عناية مركزة مجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا الطبية الحديثة، بجانب 5 غرف عمليات كبرى وغرفة عمليات طوارئ، و8 غرف إنعاش قلب وعيادات خاصة لجراحات اليوم الواحد، بجانب وحدة الأشعة المقطعية وجهازين أشعة عادية، و3 أجهزة سونار، وجهاز أكيو، و4 معامل مجهزة بأحدث التجهيزات، وبنك دم تخزيني، بالإضافة لجناح فندقي 11 غرفة، وغرف إقامة الأطباء والتمريض، وقسم خاص للمعامل والأشعة، وقاعة كبرى للمؤتمرات والمحاضرات، وإن وزارة الصحة تقوم بتنفيذ خطة إحلال وتجديد واستكمال جميع الوحدات الطبية بالمعدات والأجهزة اللازمة للتشغيل، كما جارى تطوير مستشفى القصاصين المركزي

 
5- مستشفى الإسماعيلية العام
  مستشفى الإسماعيلية العام

 

6- جانب من المستشفى العام
  جانب من المستشفى العام

 

7- تطوير 7 مستشفيات للتأمين الصحى
 تطوير 7 مستشفيات للتأمين الصحى

 

8- مركز الخصوبة بالمستشفى
 مركز الخصوبة بالمستشفى

 

9- غرف العمليات
  غرف العمليات

 


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