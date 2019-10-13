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4 عوامل ستؤثر فى قرارات المستثمرين فى 2020

الأحد، 13 أكتوبر 2019 03:16 م
4 عوامل ستؤثر فى قرارات المستثمرين فى 2020 الرئيس الامريكى دونالد ترامب
وكالات

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تحدث محلل أبحاث في فوركس تايم لوكمان أوتونجا، عن العوامل و الأحداث التي يجب أن يأخذها المستثمر بعين الاعتبار مع اقترابنا من دخول عام 2020.

وقال أوتونجا، في مقابلة مع قناة العربية الإخبارية، إن الحرب التجارية و البريكست وعدم اليقين الأوروبي إلى جانب التوترات الجيوسياسية والتقلبات في أسواق النفط والذهب، كلها من العوامل التي ستبقى في عام 2020.

وفي تعلقيه على توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق جزئي سيتوقف بموجبه العمل بالجولة الجديدة من الرسوم الأميركية على الواردات الصينية، أفاد أن هذه الخطوة ستلقى ترحيبا كبيرا من قبل الأسواق" أسواق الأسهم سترتفع وكذلك الاستثمارات في الأصول عالية المخاطر، بالمقابل سيتراجع الإقبال على الملاذات الآمنة مثل الذهب والين الياباني وسوق السندات".

وحققت الولايات المتحدة والصين تقدما وإن كان محدودا في المفاوضات التجارية يوم، الجمعة، بعد إعلانهما التوصل إلى اتفاق جزئي يشمل المشتريات الزراعية والخدمات المالية والعملة، بالإضافة إلى بعض الجوانب المتعلقة بحماية الملكية الفكرية.

وشمل الاتفاق وقف العمل بالجولة الجديدة من الرسوم الأميركية على الواردات الصينية، التي كان من المفترض أن يبدأ سريانُها هذا الأسبوع، إلا أنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن الرسوم الأخرى التي من المزمع أن تفرض في ديسمبر.

من جهته، قال دونالد ترامب إن الطرفين توصلا إلى مرحلة أولى مهمة في الاتفاق، وأنه لا تزال هناك حاجة إلى التفاوض بشأن مواضيع هامة أخرى، مضيفا أن الجانبين قريبان جدا من إنهاء الحرب التجارية.


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